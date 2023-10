Nach NFL: Kommt die nächste US-Profiliga nach Deutschland?

Von: Luca Hartmann

Teilen

Die deutschen Fans dürfen sich in diesem Jahr über 2 NFL-Spiele in Frankfurt freuen. Eine weitere US-Profiliga könnte bald ebenfalls Spiele in Deutschland austragen.

Frankfurt - Die amerikanische Football-Liga NFL erlebte in den vergangenen Jahren einen riesigen Aufschwung in Deutschland. Millionen Zuschauer verfolgen, zumeist sonntags, die Spiele im Fernsehen, immer wieder sind sogar deutsche Fans in den amerikanischen Stadien zu sehen. Der Hype wurde so groß, dass die NFL im vergangenen Jahr erstmals ein Spiel in München austrug. Am 5. und 12. November folgen zwei weitere Spiele in Frankfurt.

Im vergangenen Jahr fand in München das erste NFL-Spiel in Deutschland statt. Bald könnte auch die NBA Spiele in Deutschland austragen. © IMAGO/Kirby Lee

Zwei NFL-Spiele in Frankfurt

Am Mittwoch wurden im Frankfurter Deutsche Bank Park, dem Austragungsort der Spiele, Infos zu den Teams, dem Stadionumbau und den Events rund um die Spiele in ganz Frankfurt gegeben. Die NFL plant, die echte amerikanische Football-Welt mit nach Hessen zu bringen. Sogar ein Auftritt von Mega-Star Taylor Swift in Frankfurt ist nicht ausgeschlossen.

Wie die Liga bekannt gab, hätten für die beiden Spiele über eine Million Tickets verkauft werden können, das Interesse sei viel höher als erwartet gewesen. Oliver Bierhoff wird künftig sogar für ein NFL-Team arbeiten. Die Ticketnachfrage zeigt der NFL einmal mehr, welches Potenzial im deutschen Markt steckt. Das deutsche Fan-Interesse an den US-Profiligen will sich nun auch die NBA zunutze machen.

Bayerns Basketball-Weltmeister, Serge Gnabry und Ex-NFL-Spieler: Sportstars auf der Wiesn Fotostrecke ansehen

NBA-Boss macht Fans Hoffnung auf Spiele in Deutschland

Adam Silver, Boss der besten Basketball-Liga der Welt, macht den deutschen Fans nun Hoffnung, dass bald auch NBA-Spiele auf deutschem Boden ausgetragen werden könnten. Als Grund nennt Silver unter anderem auch Deutschlands sensationellen Sieg bei der diesjährigen Basketball-WM.

„Zweifelsohne wird Deutschlands Goldmedaillengewinn zu einem noch größeren Anstieg des Interesses an diesem Sport führen. Und das wird uns auch dabei helfen, wieder nach Deutschland zu kommen“, sagte Silver bei ran. Die NBA trägt in der kommenden Saison auch Spiele in Kanada, Mexiko City sowie Paris aus.

Nach ihrem WM-Sieg jubelte das deutsche Team mit dem WM-Pokal, in der Hand von Kapitän Dennis Schröder. © Michael Conroy/AP/dpa

Nach Triumph bei Basketball-WM: NBA-Spiele in Deutschland möglich

Bisher fanden in Deutschland lediglich Vorbereitungsspiele statt, viele Fans träumen seither davon, auch ein reguläres Saisonspiel live verfolgen zu können. „Europa und speziell Deutschland sind enorm wichtig für uns. Es gibt eine starke Wirtschaft, starkes Interesse und eine starke Sporttradition“, sagte Silver. Die NBA würde „gerne wiederkommen“, beteuerte der Funktionär.

„Im Zusammenhang mit der Pandemie gab es aber einen kleinen Rückschlag, was einige unserer internationalen Reisen betrifft. Deshalb haben wir unsere Pläne jetzt neu aufgestellt und sehen uns viele dieser Märkte noch einmal an“, erklärte Silver weiter. Deutsche Fans dürfen also weiter darauf hoffen, NBA-Stars wie Lebron James, Stephen Curry oder Kevin Durant bald hautnah zu erleben.

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.