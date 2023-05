Nach frühem Playoff-Aus: Bucks trennen sich von Trainer

Teilen

Die Milwaukee Bucks haben sich von Cheftrainer Mike Budenholzer getrennt. © Morry Gash/AP/dpa

Die Milwaukee Bucks haben sich gut eine Woche nach dem überraschend frühen Playoff-Aus in der NBA von ihrem Trainer Mike Budenholzer getrennt. Wie das beste Team der Hauptrunde mitteilte, ist die gemeinsame Zeit nach fünf Jahren vorbei.

Milwaukee - Budenholzer hatte die Mannschaft um ihren Starspieler Giannis Antetokounmpo vor zwei Jahren zur Meisterschaft geführt, war als top gesetztes Team in der ersten Playoff-Runde diese Saison aber mit nur einem Sieg in fünf Partien an den Miami Heat gescheitert, die in der Eastern Conference lediglich an Nummer acht gesetzt waren. dpa