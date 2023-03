Nach Nachtclub-Video: Keine Anklage gegen NBA-Star Morant

Ja Morant ist der Star der Memphis Grizzlies. © Brandon Dill/AP/dpa

Basketball-Star Ja Morant muss nach einem umstrittenen Nachtclub-Video keine strafrechtlichen Konsequenzen befürchten. Dies teilte die Polizeibehörde von Glendale mit, wie der TV-Sender ESPN und die Nachrichtenagentur AP übereinstimmend berichteten.

Memphis - Auslöser war ein bei Instagram gestreamtes Video, in dem Morant oberkörperfrei in einem Nachtclub zu sehen war und dabei ein Objekt zeigte, das wie eine Waffe aussah. Die NBA hatte daraufhin mitgeteilt, dass gegen den 23 Jahre alten Morant eine Untersuchung eingeleitet wurde.

Von der Polizei in Glendale hieß es nun, „dass es nicht genügend verfügbare Beweise gab, um jemanden eines Verbrechens anzuklagen“. In der NBA wird Aufbauspieler Morant aber weiter fehlen, die Grizzlies wollen ihn frühestens am 17. März gegen die San Antonio Spurs wieder einsetzen. Morant hatte sich in der Folge für sein Verhalten entschuldigt und angekündigt, sich Hilfe suchen zu wollen. Die beiden vergangenen Spiele, die das Topteam aus Memphis ohne ihn bestritt, gingen jeweils verloren. Der All-Star gilt als einer der besten Jungprofis der NBA. dpa