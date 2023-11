Nach Schwitzkasten: Fünf Spiele Sperre für NBA-Profi Green

Teilen

Draymond Green von den Golden State Warriors (l) würde für fünf Spiele gesperrt. © Jed Jacobsohn/AP/dpa

Gerade mal 103 Sekunden nach Spielbeginn und noch vor dem ersten Korb kommt es in der NBA zu einer Rangelei. Draymond Green nimmt Rudy Gobert in den Schwitzkasten. Dafür ist er nun gesperrt.

San Francisco - Nach seinem Schwitzkasten gegen Rudy Gobert hat die NBA Draymond Green von den Golden State Warriors für fünf Spiele gesperrt.

Sein Mitspieler Klay Thompson, sowie Gobert und Jaden McDaniels von den Minnesota Timberwolves seien jeweils mit einer Strafe von 25.000 US-Dollar (rund 23.000 Euro) belegt worden, teilte die Liga mit. Green verliert durch die Sperre, die mit der Partie gegen die Oklahoma City Thunder beginnt, Gehalt im Wert von 769.704 US-Dollar (rund 711.000 Euro).

Bei der 101:104-Niederlage der Warriors am Dienstagabend waren Green, Thompson und McDaniels noch vor dem ersten Korb vom Platz geflogen. McDaniels Zerren am Trikot von Thompson hatte nach nur 103 Sekunden und beim Stand von 0:0 die Rangelei zwischen den beiden Teams der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ausgelöst.

Green hatte den Franzosen Rudy Gobert, der dazwischen ging, dabei zeitweise im Schwitzkasten. Nach Ansicht der Videobilder entschieden die Schiedsrichter auf Strafen für McDaniels, Thompson und Green, für den es der zweite Platzverweis in dieser Saison und inklusive der Playoffs der 19. in seiner Karriere war. Green ist damit mehr als doppelt so häufig hinausgeworfen worden wie jeder andere aktive NBA-Profi. dpa