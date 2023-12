Nachwuchssuche im Darts: Verband startet neue Serie

Darts-Talente wie Fabian Schmutzler sollen in Deutschland künftig früher gefunden werden. © Kieran Cleeves/PA Wire/dpa

Darts wird in Deutschland immer populärer. Die PDC Europe will den Talenten künftig mehr Chancen geben, in die Elite aufzusteigen.

London - Der Darts-Verband PDC Europe plant eine neue Turnierserie für Jugend- und Amateur-Spieler und will die Nachwuchsförderung künftig breiter aufstellen. Insgesamt 18 Turniere sollen im Jahr 2024 stattfinden, wie die PDC Europe mitteilte.

Acht Turniere sind in Hildesheim, sechs in Eisenstadt in Österreich sowie vier weitere in Sindelfingen geplant. Die Anmeldung für die neue Turnierserie, die zwischen 10. Februar bis 15. September geplant ist, soll ab heute möglich sein.

Die PDC Europe lädt für die Tour nicht nur Spielerinnen und Spieler aus Deutschland ein, sondern auch aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg sowie Liechtenstein. Gesucht werden Spieler wie Fabian Schmutzler, der bei der WM 2022 mit 16 Jahren sensationell sein Debüt im Alexandra Palace in der britischen Hauptstadt feierte.

Am Freitag beginnt die diesjährige Darts-WM in London. Erstmals werden dabei fünf Deutsche am Start sein. Als aussichtsreichste Anwärter in London gelten Gabriel Clemens, Martin Schindler und Ricardo Pietreczko. dpa