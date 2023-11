Nationalspielerin Sabally: „Da muss ich dabei sein“

Teilen

Die deutsche Nationalspielerin Satou Sabally hat große Ziele ausgerufen. © Maximilian Haupt/dpa

Satou Sabally ist Deutschlands beste Basketballspielerin. Nach schweren Jahren für das Nationalteam gibt sie ein ambitioniertes Ziel aus.

Prag - Deutschlands beste Basketballerin Satou Sabally hat für das Nationalteam eine eigene Einsatzgarantie in Aussicht gestellt und ambitionierte Ziele ausgerufen.

„Ich will eine Olympia-Medaille. Ich will nicht nur bei Olympia dabei sein. Vielleicht ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten, als deutsche Frauen-Mannschaft irgendwann eine Medaille holen zu können“, sagte die 25-Jährige in einem Interview bei Magentasport.

Sabally schaffte es zuletzt mit den Dallas Wings ins Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga WNBA. Zu ihren Zielen sagte sie: „Da wäre der WNBA-Titel. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Auch mit Dallas, meiner Mannschaft.“ Am Donnerstag (18.00 Uhr) tritt Deutschlands Nationalteam in Tschechien an, Sabally ist dabei. Offiziell heißt der Wettbewerb EM-Qualifikation, doch beide Teams sind für das Turnier im Sommer 2025 als Co-Gastgeber qualifiziert.

Qualifikationsturnier in Brasilien

Von 8. bis 11. Februar 2024 geht es für das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis in Brasilien zunächst um die Olympia-Qualifikation für Paris. Dann folgt 2025 die EM und 2026 die Heim-WM. „Ich trage das Nationalmannschaftstrikot, seit ich 15 Jahre alt bin. Ich weiß, was das für einen Stolz mitgebracht hat, ein deutsches Trikot, Deutschland auf der Brust zu tragen“, sagte Sabally. Ihr Ziel sei es, in der kommenden Phase zu inspirieren. „Hey – die nächsten zwei Jahre sind so wichtig für den deutschen Frauen-Basketball – da muss ich jetzt dabei sein. Es gibt so viele Mädels in Deutschland, die auch hochschauen und sagen: Ich will so sein wie Satou Sabally“, beschrieb die 25-Jährige. dpa