NBA-Boss macht Hoffnung auf Spiele in Deutschland

Teilen

Kann sich Spiele in Deutschland vorstellen: NBA-Boss Adam Silver. © Jeff Chiu/AP/dpa

Im November gibt es zwei Football-Spiele in Deutschland. Wann kommt die NBA ins Land des Basketball-Weltmeisters? Der Liga-Boss macht Hoffnung.

New York - NBA-Boss Adam Silver macht Deutschland Hoffnung, dass künftig auch Basketball-Spiele der regulären Saison in der nordamerikanischen Profiliga in Deutschland ausgetragen werden.

„Zweifelsohne wird Deutschlands Goldmedaillengewinn zu einem noch größeren Anstieg des Interesses an diesem Sport führen. Und das wird uns auch dabei helfen, wieder nach Deutschland zu kommen“, sagte Silver bei ran. In der kommenden Spielzeit finden abseits der USA und Kanada Partien in Mexiko City sowie Paris statt.

In Deutschland gab es bereits mehrere Vorbereitungsspiele, aber noch keine Begegnung der Regular Season. „Europa und speziell Deutschland sind enorm wichtig für uns. Abgesehen von den Vereinigten Staaten kommen hier die meisten Spieler her, die in unserer Liga mitspielen. Es gibt eine starke Wirtschaft, starkes Interesse, starke Sporttradition, wie etwa in Deutschland“, sagte Silver. Man würde „gerne wiederkommen“, beteuerte der Funktionär.

Die amerikanische Football-Liga NFL trägt am 5. und 12. November zwei Spiele der Saison in Frankfurt aus. Im Vorjahr hatte es die Premiere in München gegeben. Das könnte in der NBA auch bald soweit sein. „Im Zusammenhang mit der Pandemie gab es aber einen kleinen Rückschlag, was einige unserer internationalen Reisen betrifft. Deshalb haben wir unsere Pläne jetzt neu aufgestellt und sehen uns viele dieser Märkte noch einmal an“, sagte Silver. dpa