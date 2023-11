NBA: Orlando Magic mit achtem Sieges in Serie

Drucken Teilen

Franz Wagner von den Orlando Magic beim Dunking. © John Raoux/AP/dpa

Die Orlando Magic um Franz und Moritz Wagner haben so viele Siege in Serie wie keine andere Mannschaft in der NBA - auch weil Dennis Schröder mit den Toronto Raptors überzeugt.

Orlando - Mit einer erneut herausragenden Leistung hat Basketball-Weltmeister Franz Wagner die Orlando Magic in der NBA zum achten Sieg in Serie geführt.

Beim 139:120 gegen die Washington Wizards verbuchte der 22 Jahre alte Berliner 31 Punkte. Auch sein älterer Bruder Moritz Wagner hatte mit elf Zählern und vielen guten Szenen wieder einen großen Anteil am Erfolg für das Team aus Florida, das nun die längste Siegesserie der Liga hat. Die Phoenix Suns verloren nach sieben Erfolgen 105:112 gegen die Toronto Raptors um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder und können nicht mehr Schritt halten.

„Wir haben Spaß miteinander. Es geht einfach besser, wenn jeder den Ball berührt“, sagte Franz Wagner nach der überzeugenden Partie in Orlando. Elf der zwölf eingesetzten Spieler hatten mindestens eine Vorlage, insgesamt sammelten die Magic 28 Vorlagen. Die Freude und die Chemie der Basketballer untereinander steckte die Zuschauer im Amway Center an, die bei einem erneuten Erfolg gegen die Wizards am Freitag einen Rekord bejubeln könnten: Noch nie hat ein Team der Orlando Magic mehr als neun Siege in Serie geholt.

Sieg für Schröder und die Raptors

Von einer ähnlichen Siegesserie sind die Raptors in dieser Saison mit insgesamt neun Erfolgen zwar weit entfernt, überzeugten gegen die zuletzt so formstarken Suns aber trotz erschwerter Bedingungen. Vom Auswärtsspiel gegen die Brooklyn Nets am Abend zuvor war das Team erst am frühen Morgen wieder nach Toronto zurückgekommen. „Das ist eine Gruppe Leute, die nicht aufgibt. Sie haben einen großen Stolz für diese Stadt und dieses Team“, sagte Trainer Darko Rajaković. Schröder traf nur drei seiner elf Wurfversuche aus dem Spiel, traf aber den vorentscheidenden Korb zum 110:105 24,4 Sekunden vor Schluss und setzte seine Mitspieler mit zwölf Vorlagen gekonnt ein. dpa