Neuer Teamwettbewerb im Gehen bei Olympia 2024

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris soll erstmals ein neuer Team-Wettbewerb im Gehen Teil des Programms sein. © Shuji Kajiyama/AP/dpa

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris soll erstmals ein neuer Team-Wettbewerb im Gehen Teil des Programms sein. Dabei teilen sich Teams aus je einem Mann und einer Frau die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern, wie der Leichtathletik-Weltverband mitteilte.

Monaco - Die Strecke wird in vier Abschnitte geteilt, die die Athletinnen und Athleten abwechselnd bewältigen müssen. Auf die Einführung des neuen Wettbewerbs einigte sich der Verband mit dem Internationalen Olympischen Komitee.

Insgesamt 25 Teams sollen bei dem neuen Wettbewerb bei den Spielen im kommenden Jahr in der französischen Hauptstadt an den Start gehen. Die Marathon-Distanz sei für das neue Format wegen ihrer Popularität und der großen Tradition bei Olympischen Spielen ausgewählt worden, teilte der Leichtathletik-Weltverband mit. „Das Format wird innovativ, dynamisch und unvorhersehbar sein„, sagte Verbandschef Jon Ridgeon. Der Wettbewerb solle außerdem für Geschlechter-Gerechtigkeit bei den Leichtathletik-Wettbewerben sorgen.

Für den Team-Wettbewerb soll die gleiche Strecke wie für die klassischen Geher-Wettbewerbe genutzt werden. Sie führt am Fuße des Eiffelturms durch das Zentrum der Stadt. Insgesamt sind bei den Spielen in Paris elf Tage für die Leichtathletik-Wettbewerbe vorgesehen. Der neue Wettbewerb wird seine Premiere am 7. August feiern. dpa