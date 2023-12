New Yorks Hartenstein mit neuem NBA-Karrierebestwert

Drucken Teilen

Isaiah Hartenstein (l) im Duell mit LeBron James. © Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa

Beim Sieg in Los Angeles ist Isaiah Hartenstein einer der Aktivposten der Knicks. Für die Nationalmannschaft hat es zuletzt nicht gereicht.

Los Angeles - Isaiah Hartenstein hat mit einem neuen Karrierebestwert seine Bewerbung für einen Platz in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft unterstrichen. Beim 114:109 seiner New York Knicks im Auswärtsspiel bei den Los Angeles Lakers pflückte der 25-Jährige gleich 17 Rebounds - so viele hatte er in der NBA noch nie geholt.

In 39 Minuten Spielzeit erzielte Hartenstein, der es in der besten Basketball-Liga der Welt bislang zweimal auf 16 Rebounds geschafft hatte, neun Punkte. Beste Werfer bei den Gästen waren Jalen Brunson (29) Punkte und Julius Randle (27). Topscorer bei den Lakers war Anthony Davis (32), Superstar LeBron James kam auf 25 Zähler.

Hartenstein hatte zuletzt sein Interesse an der deutschen Basketball-Nationalmannschaft deutlich gemacht, rechnet aber nicht mit einer Nominierung für den Olympia-Kader. „In der Zukunft will ich auf jeden Fall spielen. Wenn ich eingeladen werde und fit bin, dann werde ich auf jeden Fall spielen. Aber die machen jetzt einen guten Job, da kann man sich auch nicht beschweren. Die haben jetzt Gold geholt und wollen wahrscheinlich auch wieder mit demselben Team auftreten“, hatte der Center der New York Knicks gesagt. „Für Olympia werde ich, denke ich, auf keinen Fall eingeladen.“

Kontakt mit Bundestrainer Gordon Herbert habe er zuletzt vor der WM gehabt. Er hege keinen Groll wegen seiner Nichtberücksichtigung, sagte Hartenstein, der die gleiche Position spielt wie Weltmeister Daniel Theis. Mit dem WM-Titel von Manila ist das Team um Kapitän Dennis Schröder nicht nur für Olympia in Paris qualifiziert, sondern dort auch einer der Mitfavoriten. dpa