Riesen-Ärger um NFL-Tickets für Allianz Arena: „Ihr seid sch***e“

Von: Momir Takac

Teilen

Star-Quarterback Tom Brady wird mit den Tampa Bay Buccaneers in München spielen. © Mark Lomoglio/AP/dpa

Weltpremiere in der Münchner Allianz Arena. Die NFL absolviert im November erstmals ein Spiel in Deutschland. Hier gibt es alle Infos zum Mega-Event.

Update vom 19. Juli, 10.20 Uhr: Der Tickektvorverkauf für das NFL-Spiel im November in München ist keine halbe Stunde alt, schon gibt es im Netz mächtig Ärger. Weit über eine halbe Million Geräte versammelten sich in der Warteschlange, um die begehrten Eintrittskarten zu erwerben. Bei den Football-Fans im Netz macht sich aber gleich doppelt Unmut breit. Zum einen ärgert viele die zufällige Vergabe der Warteschlangen-Plätze beim Online-Verkauf. „Muss mir mal einer erklären, mit dem Gerät mit dem ich seit 9:30:02 Uhr im Warteraum bin: Über 400.000 Leute vor mir. Mit dem Gerät mit dem ich seit 9:45 Uhr im Warteraum bin: 200.000“, kommentiert ein NFL-Begeisterter. Etliche solcher Kommentare finden sich zwischen jubelnden Beiträgen von Personen, die tatsächlich an Tickets gekommen sind.

Damit aber nicht genug. Denn nur wenige Minuten nach dem Vorverkaufsstart gibt es bereits erste Schwarzmarkt-Angebote für die Tickets. Teils verlangen Anbieter auf Seiten wie ebay 1000 Euro pro Ticket - und das nicht mal 20 Minuten nach Verkaufsstart! Zum Vergleich: Die höchste Preiskategorie für ein normales Ticket im Vorverkauf lag bei 155 Euro. Ein schmerzhafter Anblick für alle echten Football-Anhänger, die gehofft hatten, ihr Lieblingsteam endlich mal im eigenen Land bewundern zu können. „Ihr seid schei***“, „läuft ja mal wieder sehr gut, dann können die ‚Fans‘ ja feiern“ oder „Glückwunsch an die Kartendealer. Eher Anti-Fans“ zeigen einige ihren Unmut auf Twitter.

Ertmeldung: München - Der bayerischen Landeshauptstadt steht im November ein außergewöhnliches Event bevor. Die NFL macht erstmals Halt in Deutschland und absolviert ein Spiel der Regular Season 2022 in München. Hier gibt es alle Infos zu dem Football-Schmankerl.

Am 13. November 2022 treffen die Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks. NFL-Fans in Deutschland werden dabei auch Bucs-Superstar Tom Brady im Einsatz sehen. Angepfiffen wird das Spiel um 15.30 Uhr. München hatte schließlich vor den Mitbewerbern Frankfurt und Düsseldorf den Zuschlag bekommen.

NFL in München: Irre Nachfrage nach Tickets für Partie in der Allianz Arena

Austragungsort der Partie ist die Heimspielstätte des Bundesligisten FC Bayern. Um ein Footballspiel absolvieren zu können, muss die Allianz Arena umgebaut werden. Erste Arbeiten haben bereits begonnen.

Tickets für die Spiele in München gibt es ab Dienstag, den 19. Juli um 10 Uhr. Eine Karte zu erwerben, gleicht fast einem Lottogewinn. Zwar bietet die Allianz Arena mit 75.000 Plätzen tolle Voraussetzungen, die Nachfrage ist jedoch überwältigend. Anfang Mai gingen bereits knapp 500.000 Ticketanfragen ein. Um NFL-Karten zu ergattern, muss man sich hier vorab registrieren.

NFL in München: Weiteres Footballspiel 2024 oder 2025 in der Allianz Arena

Wer leer ausgeht, erhält noch eine weitere Chance auf ein American-Football-Spektakel. Allerdings frühestens erst 2024. Die Partnerschaft der NFL mit den Stadien in Deutschland ist auf vier Jahre bis 2025 ausgelegt. Vereinbart wurden vier Spiele in zwei Stadien. München macht in der Allianz Arena den Anfang, 2023 wird ein Spiel im Frankfurter Deutsche Bank Park ausgetragen. Ob 2024 wieder München dran ist, steht noch nicht fest.

Auch die Paarungen der kommenden Jahre sind noch nicht bekannt. Möglich sind neben den Seahawks und den Bucs Tom Bradys Ex-Franchise New England Patriots, die Kansas City Chiefs und die Carolina Panthers. Alle Teams haben sich Vermarktungsrechte in Deutschland gesichert. (mt)