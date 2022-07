NFL-Chef weist Vorwürfe zum Ticket-Chaos zurück und droht Schwarzmarkt-Händlern

Von: Stefan Schmid

Viele Karten für die NFL Munich Games landen nach dem Ticket-Chaos auf Zweitmärkten. Nun droht der NFL-Deutschland-Chef den Schwarzhändlern, verteidigt aber das generelle Vorgehen.

München – Kaum waren die Online-Tore zum Ticketshop für das NFL Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers geöffnet, waren die Tickets auch schon weg. Viel schlimmer noch: einige Fans harrten stundenlang in der Warteschleife aus, obwohl die Karten längst vergriffen waren. Währenddessen landeten schon die ersten Tickets auf Zweitmarkt-Plattformen, und das zu horrenden Preisen. Der Geschäftsführer der NFL für den deutschen Raum, Alexander Steinforth, droht den Schwarzmarkt-Händlern nun Konsequenzen an, will aber von einem Fehlverhalten vonseiten der NFL nichts wissen.

Hohe Nachfrage „sonst nur beim Super-Bowl“

Nichtmal eine halbe Stunde nach dem Start des Vorverkaufs der Tickets für das NFL-Spiel in der Allianz Arena am 19. Juli war der Ärger unter den Fans grenzenlos. Undurchschaubare Vergabe der Wartelisten-Plätze, und das nach vorheriger Registrierung für den Ticket-Verkauf, war nur einer der Vorwürfe. Verschärft wurde die Situation dadurch, dass die wenigen Glücklichen, die bis zur Ticketwahl vorkamen, gleich sechs Tickets auf einmal kaufen konnten.

Doch von Kritik will Steinforth nichts wissen, der im ran-Interview darauf verwies, dass der Vorverkauf sich an bereits erprobten Mechanismen der NFL-London-Games orientiert hat. Jedoch waren die Tickets für das Spiel in der extra umgebauten Allianz Arena wohl deutlich begehrter als das in England der Fall war. So eine hohe Nachfrage gäbe es global „sonst nur beim Super-Bowl“, so der NFL-Deutschland-Chef dazu.

Selbst Tom Brady würde bei diesen Preisen überrascht gucken. Auf ebay werden Tickets für die NFL teuer verkauft. © imago / Screenshot ebay

„Hätten drei Millionen Tickets verkaufen können“

Dass nicht jeder Fan eines der begehrten Tickets bekommen konnte, ist logisch, aber sechs Tickets pro Online-Zugang zu ermöglichen ist dann doch ein Fehler, den sich Steinforth ankreiden lassen muss. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn dieser mitteilt, dass bis zu drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können. Ein Umstand, dem sich auch die bewusst sind, die Tickets bekommen konnten und diese nun zu einem vielfachen des Preises auf Ticketing-Zweitmärkten anbieten. Das teuerste reguläre Ticket kostete 155 Euro, online findet man diese nun für über 3500 Euro.

Zumindest bei diesem Problem will die NFL jetzt einschreiten. Steinforth kündigte bereits an: „Wir sind aktuell dabei, gegen alles vorzugehen, wogegen wir vorgehen können.“ Das scheint nicht viel zu sein, denn eine Relativierung aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten im deutschen Ticket-Zweitmarkt folgte auf dem Fuß. Auch einer zukünftigen Personalisierung schob der NFL-Chef einen Riegel vor. So dürften die vielen erzürnten Fans nicht zu beschwichtigen sein, dürfte das doch die letzte Chance gewesen sein, um den GOAT Tom Brady live zu sehen. (sch)