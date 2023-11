NFL: Chicago Bears gewinnen bei der Rückkehr von St. Brown

Teilen

Die Chicago Bears besiegten die Carolina Panthers mit 16:13. © Charles Rex Arbogast/AP

Kicker Cairo Santos führt die Bears zum dritten Saisonsieg in der NFL. Das ist auch für eine Schlüsselpersonalie der Zukunft wichtig.

Chicago – Im Duell zweier der derzeit schwächsten Teams der NFL haben sich die Chicago Bears gegen die Carolina Panthers durchgesetzt. Die Bears gewannen zuhause mit 16:13 und fuhren im zehnten Saisonspiel ihren dritten Sieg in der amerikanischen Football-Liga ein.

Dabei kehrte bei den Bears der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown zurück, nachdem der Passempfänger wegen einer Oberschenkelverletzung vier Spiele aussetzen musste. St. Brown blieb aber unauffällig und fing nur einen Pass für einen Raumgewinn von vier Yards. Chicago kam vornehmlich durch Field-Goals zu Punkten, Bears-Kicker Cairo Santos war so dreimal erfolgreich. Mitte des dritten Viertels lief Chicagos D'Onta Foreman für den einzigen Touchdown der Bears in die Endzone und besorgte so die 16:10-Führung.

Im Schlussabschnitt verkürzte Panthers-Kicker Eddy Pineiro auf 13:16 und hatte eineinhalb Minuten vor Schluss den Ausgleich auf dem Fuß. Doch sein Field-Goal-Versuch aus einer Entfernung von 59 Yards war zu kurz.

Der Sieg für Chicago war doppelt wichtig: Denn im kommenden NFL-Draft werden die Bears den Erstrunden-Pick der Panthers erhalten, die weisen mit 1:8 Siegen nun zusammen mit den Arizona Cardinals die schlechteste Bilanz der NFL auf. Das schwächste Team einer Saison darf bei der nächsten Talentziehung als Erstes einen Spieler auswählen, anstellte der Panthers würden dies aber die Bears tun. dpa