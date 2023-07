Große Aufregung um NFL-Tickets: „Kann nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte“

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Tickets für das zweite NFL-Spiel in Frankfurt waren nach wenigen Minuten ausverkauft – und landen danach überteuert auf eBay. Fans sind außer sich.

Frankfurt – Der Deutsche Bank Park in Frankfurt ist in diesem Jahr Austragungsort zweier NFL-Spiele. Am 12. November duellieren sich die Indianapolis Colts und die New England Patriots in Frankfurt, eine Woche zuvor sind die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins am Main zu Gast.

New England Patriots vs. Indianapolis Colts Sportart: American Football (NFL) Austragungsort: Deutsche Bank Park, Frankfurt Datum: 12. November 2023

NFL in Frankfurt: Tickets für Patriots vs. Colts nach wenigen Minuten ausverkauft

Nachdem es bereits Ende Juni beim Verkauf der NFL-Tickets für Chiefs vs. Dolphins zu Enttäuschung bei den Fans kam, waren die Hoffnungen groß, dass es beim zweiten Versuch besser werden könnte. Schon um kurz nach 12.00 Uhr am Mittwoch (11. Juli) war allerdings klar, dass dem nicht so sein wird.

Auf Twitter machten sofort Screenshots die Runde, die einen Wartelistenplatz jenseits der zwei Millionen zeigen. Doch damit nicht genug: Diverse Interessierte beschwerten sich über Probleme beim Abschluss des Kaufs.

Wird 2023 in Frankfurt auflaufen: Patriots-Quarterback Mac Jones. © Brian Fluharty/Imago

NFL in Deutschland: Probleme beim Ticketkauf sorgen für Ärger

So soll es mehrfach vorgekommen sein, dass Leute während des Bezahlvorgangs auf der Plattform „Ticketmaster“ aus dem System geschmissen wurden. Im Anschluss waren die Tickets wohl weg, ein Besuch des NFL-Spiels somit vom Tisch. Andere wiederum erhielten angeblich Fehleranzeigen, dass es sich bei ihrem Account um einen Bot handelt oder eine Eingabe des Codes zur Verifikation nicht möglich sei.

Abseits der wenigen Glücklichen, die Karten für das Spiel ergattern konnte, waren die sozialen Medien voll von Beschwerden über das Vorgehen der NFL. Forderungen nach personalisierten Tickets sind ebenso zu finden wie Vorschläge, maximal ein oder zwei Karten pro Käufer oder Käuferin erwerben zu dürfen.

Die erfolgreichsten Trainer von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

NFL in Frankfurt: Tickets werden für Mondpreise auf Weiterverkaufsplattformen angeboten

„Es ist einfach nur peinlich, dass Ticketmaster es nicht hinbekommt, NFL-Tickets ordentlich zu verkaufen. So nicht, Herr Steinforth [NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth, Anm. d. Red.]“, so ein erzürnter User. Vermutlich am bittersten für viele, die Lust auf das Spiel gehabt hätten, sind die Inserate für Tickets auf Weiterverkaufsplattformen.

So findet sich beispielsweise auf eBay eine Anzeige, die vier Karten für 5.000 Euro anbietet. Eine weitere stellt ebenfalls vier Tickets zum Kauf zur Verfügung, der geforderte Preis liegt bei 7.000 Euro. „Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte“, schreibt ein Nutzer zu dem Thema. Zum Vergleich: Der Normalpreis lag je nach Kategorie bei 75 bis maximal 225 Euro.

Bereits nach dem Verkauf für die Partie des amtierenden Super-Bowl-Siegers Kansas City gegen die Dolphins sorgten Bilder solcher Inserate für Unmut. So bleibt dem überwiegenden Teil der NFL-Fans, die Partien auf einem Bildschirm zu verfolgen. Die nächste Möglichkeit bietet sich erst 2024, dann soll vermutlich aber nur ein NFL-Spiel auf deutschem Boden stattfinden. (masc)