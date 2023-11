NFL-Game in Frankfurt: So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream

Von: Jan Oeftger

Das NFL-Game in Frankfurt steht an. Wer keine Karten für das Event in Frankfurt bekommt, kann es im Fernsehen schauen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – Die NFL macht zum zweiten Mal Station in Deutschland. Die Kansas City Chiefs treten gegen die Miami Dolphins im Frankfurter Deutsche Bank Park an. Dabei handelt es sich um zwei Top-Teams aus der NFL. Und wie es für die NFL typisch ist, wird es bei dem Game in Frankfurt auch ein Rahmenprogramm geben, zu dem mehrere Musik-Acts gehören.

Hype vor dem NFL-Game in Frankfurt

NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth spricht davon, dass es in Deutschland einen Hype um diese Sportart gebe. Auch Musikfans sollen bei dem Event voll auf ihre Kosten kommen. In der Halbzeitpause werden Nico Santos und Deutschrapper Kontra K für Stimmung sorgen.

Auch sportlich können sich die Fans der Kansas City Chiefs freuen. Patrick Mahomes wird bei dem Spiel in Deutschland auflaufen können: „Ich fühle mich besser. Ich war ein bisschen krank, aber es geht mir besser. Ich bin bereit, nach Deutschland zu kommen. Es steht nichts im Wege, ich bin fit“, wie DAZN schreibt. Für den Sportler ist es das erste Mal auf deutschem Boden.

Die Kansas City Chiefs wollen auch in Frankfurt beim NFL-Game überzeugen. © IMAGO/Isaiah J. Downing

Das Spiel der NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins steigt am Sonntag, 5. November 2023, um 15.30 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie das Game live im TV und im Live-Stream schauen können.

Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins: NFL live im Free-TV?

Das NFL Game in Frankfurt zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins ist live im Free-TV bei RTL zu sehen.

Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Sonntag , 5. November 2023 , um 14.30 Uhr auf RTL mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ist Kickoff.

Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins live im Pay-TV auf DAZN

Das NFL Game in Frankfurt zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins ist live im Pay-TV auf DAZN 2 zu sehen.

Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am Sonntag , 5. November 2023 , um 15 Uhr auf DAZN 2 mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ist Kickoff.

Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins im Stram bei RTL Plus und DAZN

Mit einem DAZN- oder RTL Plus-Abo kann man sich das Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins auch im Stream auf dem PC, Laptop oder Smartphone anschauen.

(jo)