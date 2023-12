NFL geht nach Südamerika: Hauptrundenspiel in Brasilien

Neben dem Stadion in Brasilien wird auch jeweils ein Spiel in London und München ausgetragen. © Marcos Mendez/dpa

In England ist die NFL seit Jahren aktiv, in Deutschland gab es auch schon drei Hauptrunden-Partien. Nun expandiert die Liga erstmals in ihrer Geschichte nach Südamerika.

Sao Paulo - Zusätzlich zu den Gastspielen in England und Deutschland trägt die NFL in der kommenden Saison auch eine Hauptrundenpartie in Brasilien aus.

Wie NFL-Boss Roger Goodell in Dallas mitteilte, wird die Corinthians Arena in Sao Paulo Austragungsort des ersten NFL-Spiels in Südamerika. Welche beiden Football-Teams in dem Stadion antreten werden, das schon Austragungsort der WM 2014 und der Olympischen Spiele 2016 war, ist noch unklar. Wahrscheinlich ist eine Beteiligung der Miami Dolphins als einziges Team mit Marketing-Rechten in Brasilien.

Die Liga will Anfang 2024 bekannt geben, welche Mannschaften für die insgesamt fünf internationalen Spiele ausgewählt sind. Neben der Partie in dem WM-Stadion in Brasilien gibt es in der kommenden Saison drei Spiele in London sowie das in der Münchner Allianz Arena. dpa