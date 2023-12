NFL in Woche 14 live: Diese Spiele überträgt RTL im Free-TV und Stream

Von: Marcel Schwenk

Drucken Teilen

Woche 14 der NFL-Saison 2023 steht an. Hier erfahren Sie, welche Spiele RTL live im Free-TV und im Stream überträgt.

Frankfurt – Die Regular Season der NFL-Saison 2023 biegt auf die Zielgerade ein, bis zu den heiß begehrten Playoffs ist es nicht mehr weit. Welche Teams halten in Woche 14 ihre Postseason-Hoffnungen am Leben und wer kassiert einen Rückschlag? Und welche drei Spiele überträgt RTL am Sonntag, 10. Dezember, live im Stream und im Free-TV? Eine Antwort auf die zweite Frage erhalten Sie nachfolgend.

NFL in Woche 14 live: Diese Partien überträgt RTL am Sonntag, 10. Dezember, im Free-TV und Stream

Am Sonntag , 10. Dezember 2023 , überträgt RTL zwei NFL-Spiele aus Woche 14 live im Free-TV und ein weiteres im Stream .

, , überträgt aus im und . Um 19 Uhr läuft das Duell der Chicago Bears mit den Detroit Lions live auf RTL im Free-TV , alternativ läuft das Spiel auch auf RTL+ . Die Übertragung startet um 18.50 Uhr.

läuft das Duell der mit den auf im , alternativ läuft das Spiel auch auf . Die Übertragung startet um 18.50 Uhr. Parallel dazu zeigt RTL+ im Livestream die Partie der Jacksonville Jaguars bei den Cleveland Browns .

im die Partie der bei den . Für RTL+ ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

ist ein notwendig. Um 22.25 Uhr überträgt RTL im Fernsehen noch Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills. Auch diese Partie ist im Livestream bei RTL+ abrufbar.

NFL in Woche 14 live im TV und Stream: Detroit Lions im Division-Duell mit den Chicago Bears

Die Detroit Lions sind auf dem besten Weg, die Playoffs zu erreichen. Mit einer Bilanz von 9-3 steht das Team von Head Coach Dan Campbell an der Spitze der NFC North, mit einem Sieg wäre den Lions die Postseason kaum noch zu nehmen. Nur noch rein rechnerische Chancen haben die Chicago Bears um Quarterback Justin Fields, die aktuell bei vier Siegen und acht Niederlagen stehen, sich vor der Pause in Woche 13 aber verbessert zeigten und zwei der vergangenen drei Spiele gewannen. Lediglich gegen den kommenden Gegner Detroit gab es in diesem Zeitraum eine Niederlage.

Eine solche erlitten auch die Jacksonville Jaguars in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die Cincinnati Bengals (31:34). Viel bitterer aus Jags-Sicht: Quarterback Trevor Lawrence humpelte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit verletzt vom Platz, ein Einsatz gegen die Cleveland Browns ist mehr als fraglich.

Trifft am Sonntagabend mit seinen Kansas City Chiefs auf die Buffalo Bills: Quarterback Patrick Mahomes. © USA TODAY Network / Imago

NFL live im TV und Stream: Kansas City Chiefs fordern Buffalo Bills

Das spannendste Duell wartet aber im späten Slot auf die NFL-Fans. Dann trifft der amtierende Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs auf die Buffalo Bills. Während Erstere in der vergangenen Woche eine Pleite gegen die Green Bay Packers kassierten, trotzdem aber noch gut im Playoff-Rennen vertreten sind, müssen die Bills ernsthaft um diese bangen.

Quarterback Josh Allen spielt zwar größtenteils gut bis sehr gut, leistet sich aber immer wieder bittere Interceptions. Da auch die verletzungsgeplagte Defense nicht an ihr Maximum herankommt, steht Buffalo aktuell nur bei einer Bilanz von 6-6. Ein Sieg gegen Mahomes wird da schon fast zur Pflicht. (masc)