München – Nadine Nurasyid (37) war als Trainerin der Munich Cowboys der erste und einzige weibliche Coach eines europäischen Profi-Footballteams. Im Interview mit unserer Zeitung spricht sie über die vergangene Saison und die neue Rolle als TV-Expertin.

Nadine Nurasyid, mit den Munich Cowboys haben Sie eine bewegende Saison in der German Football League hinter sich. Konnten Sie das alles schon verarbeiten?

Das dauert noch. Nach einer Saison brauchst du ein paar Wochen Zeit, um zu reflektieren und zur Ruhe zu kommen. Ich bin dieses Mal von einem Projekt ins nächste gehüpft. Daher wird es noch Zeit brauchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alles realisiert habe.



Ihnen ist der Kader nahezu komplett zusammengebrochen. Viele Spieler sind zu den Ravens in die European League gegangen, hinzu kommt die übliche Fluktuation in der GFL. Haben Sie sich da nicht mal gefragt, wie soll das gut gehen?

Wir hatten viele Momente, in denen wir uns als Trainerstab gedacht haben: Oh Gott! Wir wussten ohnehin, dass es eine schwere Saison wird. 21 von 22 Startern haben wir verloren. Und über die ganze Saison hatten wir dazu auch viel Pech. Es gab Verletzungen, die so drastisch waren, dass wir die gesamte Taktik nochmal umwerfen mussten. Viele Spiele mit ganz jungen Spielern und nicht ausreichend Ersatz – da macht man sich dann auch mal Sorgen um die Gesundheit des Kaders. Ich erinnere mich an Potsdam bei weit über 30 Grad, als der Erste dann einen Hitzeschlag bekommen hat. Es gab viele Situationen, in denen wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben.



Sie waren nicht nur als Trainerin gefragt, die taktische Inhalte vermittelt, sondern vermutlich auch als Psychologin.

Definitiv. Das ständige Verlieren am Anfang oder auch die vielen Verletzungen führen zu massivem Frust. So was kann total explosiv werden, das war bei uns zum Glück nicht der Fall. Es gab viele Horrorszenarien, wie es auch hätte enden können. Daher war es wichtig, dass wir zusammenhalten und unsere Kultur aufrechterhalten. Die Jungs haben bis zum Schluss gekämpft. In der Defensive waren wir zum Schluss nur noch 13 – und die 13, die da waren, hätten ihr letztes Hemd für unsere Sache geopfert. Ich bin stolz darauf, wie gerade die jungen Spieler als das weggesteckt haben und wie resilient sie waren.



Wie groß war die Erleichterung nach dem letzten Spiel und dem Klassenerhalt für die Cowboys?

Ich bin nicht super zuversichtlich in das Spiel gegangen. Das ist nach so einer Saison vermutlich normal, da fehlt ein wenig das Selbstvertrauen. Vor dem Spiel dachte ich mir, wenn wir das gewinnen, fällt mir der Mount Everest vor lauter Erleichterung von den Schultern. Und dass mir die Tränen kommen. So war es aber nicht. Ich war direkt wieder im Trubel. Da sind wir wieder bei dem Punkt: Ich habe das alles noch nicht realisiert. Wir haben mehrere Vereine in und um München, aber nur einen Verein in der GFL1. Wir wollen weiter das Zugpferd bleiben. Für unsere Ausbildung ist es extrem wichtig, dass die Jugend weiter das Ziel hat, in die GFL zu kommen.



Sie sprechen weiter im „Wir“, haben jedoch Ihren Abschied von den Cowboys verkündet. Kam die Entscheidung schlagartig, oder stand sie schon länger fest?

Das hat sich über die gesamte Saison entwickelt. Wir hatten im Vorfeld der Saison schon viele lange Gespräche. Im Laufe der Spielzeit war klar, dass es vorerst meine letzte Saison sein wird. Die Frage ist dann ja immer, wann und wie kommuniziert man das ans Team. Leider ergab sich bis zum letzten Spiel kein guter Zeitpunkt.



In einer Doku haben Sie mal gesagt, das Dasein als Coach ist Ihr Lebensinhalt. Werden Sie also weiter trainieren?

Ich sehe mich als Coach und möchte das auch weiter tun. Aber in einem geringeren Umfang. Eine Stelle als Head Coach kommt für mich 2024 nicht in Frage. Weil ich eine Pause brauche und meine Batterien aufladen muss. Wie genau die Aufgabe aussehen kann, darüber mache ich mir erst Gedanken, wenn ich mich in meiner neuen Rolle noch mehr eingefunden habe. Vielleicht geht die Pause auch ein Jahr. Dann gönne ich mir seit vielen Jahren mal wieder einen Sommerurlaub. Aber mehr als ein Jahr Pause sehe ich nicht.



Sie haben die neue Aufgabe angesprochen, Sie gehören zum Team von RTL, das sich um die NFL-Berichterstattung kümmert.

Ich habe mich sehr gefreut, hatte aber auch großen Respekt vor der Sache und wusste um die Verantwortung. Aber wenn ich meinen Spielern immer sage, Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt, gilt der Spruch für mich natürlich genauso. Es ist weit außerhalb meiner Komfortzone, aber ich freue mich unglaublich, dass der Sport so groß wird in Deutschland. Und dass ich ein Teil davon sein darf.



Bei RTL haben Sie Ihr eigenes Magazin und Podcast, bei DAZN begleiten Sie Spiele als Expertin. Wie viel NFL ist gerade in Ihrem Kopf?

Bei 32 Teams und dieser Kadergröße musst du echt richtig lernen. Man kann nicht den Anspruch haben, alles zu wissen, aber ich habe auf jeden Fall ein NFL-Studium begonnen (lacht).



Die NFL trägt dieses Jahr zwei Spiele in Deutschland aus. Werden das wieder Festtage für die Football-Fans?

Absolut, das ist ganz großartig. RTL schiebt da gerade richtig an, DAZN ist schon lange dabei, rannfl hat eine wahnsinnige Vorarbeit geleistet. Die Fanbasis wird immer größer, der Sport kommt so richtig an. Die vielen Fans bedeuten aber noch nicht, dass wir auch mehr Spieler entwickeln. Es bleibt abzuwarten, ob durch den Hype mehr junge Leute zu dem Sport finden, ob die Vereine in Deutschland und die Jugendarbeit auch wachsen. Es wäre sehr wünschenswert, dass es so kommt.



Interview: Nico-Marius Schmitz