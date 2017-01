So sehen Sie die Playoffs der NFL live im TV und Live-Stream

München - Die Playoffs sind in der heißen Phase: Am Sonntag finden in der NFL die Conference Championships statt. Wo Sie die Spiele Falcons vs. Packers und Patriots vs. Steelers live im TV und Live-Stream sehen, erfahren Sie hier.

So langsam geht es ans Eingemachte in der National Football League. Auf dem Weg zum Super Bowl LI steht vier Teams am Sonntag, 22. Januar, nur noch eine Hürde in den Playoffs bevor. Ist die genommen, kommt es zum Showdown zwischen den zwei Sieger-Teams. Aber bevor es soweit ist, ermitteln die vier Mannschaften nun erstmal die Sieger ihrer jeweiligen Conferences.

Folgende Teams treffen also in den Conference Championships, quasi den Halbfinals, aufeinander: Die Green Bay Packers müssen im NFC Championship Game zu den Atlanta Falcons, in der AFC reisen die Pittsburgh Steelers zu den New England Patriots.

Aaron Rodgers vs. Matt Ryan - der Tüftler vs. den Coolen. Definitiv stehen am Sonntag die beiden Quarterbacks im Mittelpunkt der frühen Partie. Schafft Rodgers es erneut, das Spiel mit einer Hail Mary zu entscheiden? Oder zeigt Ryan, warum er auch den Spitznamen „Matty Ice“ trägt? Beide Quarterbacks stehen eher im Schatten der beiden Stars aus dem späten Spiel - doch genau das könnte sich durch einen Sieg im Championship Game ändern.

Beim zweiten Spiel kommt es also zum Showdown zwischen zwei Quarterback-Altmeistern: Ben Roethlisberger (34) und Tom Brady (39). Und die beiden haben großen Respekt voreinander. „Ich bin nicht auf seinem Level“, sagt „Big Ben“ vor dem Duell gegen Brady. Und Brady findet: „Ben ist ein unglaublicher Spieler. Seit er 2004 angefangen hat, habe ich seine Art zu spielen immer geliebt.“ Erfahrung mit dem Super Bowl haben beide schon. Roethlisberger konnte die Vince Lombardi Trophy schon zwei Mal für sein Team gewinnen, Tom Brady satte vier Mal.

Ziel aller vier Teams ist natürlich der Super Bowl. In der 51. Ausgabe des großen Finals der NFL treffen am 5. Februar 2017 die besten Teams der beiden Conferences (American Football Conference - die AFC - und die National Football Conference - die NFC) aufeinander. In der legendären Halbzeit-Show des Super Bowls wird heuer übrigens Lady Gaga auftreten.

Doch bevor es so weit ist, geht es in den Conference Championships heiß her. Wir verraten Ihnen, wie Sie die Spiele Green Bay Packers at Atlanta Falcons und Pittsburgh Steelers at New England Patriots live im TV und Live-Stream sehen können.

NFL Playoffs 2017: Die Conference Championships live im TV

Es ist wahrlich ein Segen für alle Football-Fans, die in Deutschland leben: Auch in der Saison 2016 zeigt ran Football zahlreiche Spiele der NFL - darunter auch alle Spiele der Playoffs und somit auch die Conference Championships. An diesem Wochenende teilen sich Pro Sieben Maxx und Sat.1 die Übertragungen.

Los geht‘s mit ran Football am Sonntag, 22. Januar, (MEZ) auf ProSieben MAxx.Der Sender beginnt seine Übertragung um 20.15 Uhr, Kickoff zwischen den Green Bay Packers und den Atlanta Falcons ist um 21.05 Uhr.

Ab 22.30 Uhr übernimmt dann Sat.1 die Übertragung. Der Sender zeigt im Anschluss an das erste Spiel dann auch noch die Partie der Pittsburgh Steelers bei den New England Patriots. Kickoff des Games im Gillette Stadium ist in der Nacht auf Montag um 0.40 Uhr (MEZ).

NFL Playoffs 2017: Die Conference Championships im kostenlosen Live-Stream

Auch hier jauchzt das deutsche Football-Herz. Denn die Playoffs der NFL 2017 werden nicht nur im TV übertragen, sondern auch im kostenlosen Live-Stream auf ran.de. Wer also keine Möglichkeit hat, vor der Flimmerkiste zu sitzen, schnappt sich einfach Laptop, Smartphone oder Tablet und sieht über den Stream zu, welche Mannschaften es in die Conference Championships schaffen.

Für mobile Endgeräte gibt es eine ran-App, die Apple-Nutzer im iTunes-Store finden, Android-User werden im Google Play Store fündig.

Doch aufgepasst: Wer die Games über Live-Stream auf dem Smartphone anguckt, auf den könnte eine böse Überraschung warten. Denn so ein Stream ist ein echter Datenfresser und verputzt Ihr Datenvolumen im Nu. Achten Sie also darauf, dass Sie eine stabile WLAN-Verbindung herstellen, bevor das Football-Leder durch die Luft wirbelt. Ansonsten kann es sein, dass Sie relativ fix neues Daten-Guthaben hinzubuchen müssen - eine kostspielige Angelegenheit.

NFL Playoffs 2017: Die Conference Championships im Live-Stream bei DAZN

Ein neues Streamingportal ist auf dem Markt - und zwar DAZN. Es existiert seit 2016 und sicherte sich prompt die Rechte an der NFL. Klar also, dass DAZN auch die beiden Spiele der Conference Championships am 22. Januar übertragen wird. Das Spiel Green Bay Packers bei den Atlanta Falcons wird ab 20.55 Uhr kommentiert von Günter Zapf und Daniel Herzog, Experte ist Flo Berrenberg. Beim Spiel der Pittsburgh Steelers bei den New England Patriots sitzt Martin Pfanner am Mikro, der Experte an seiner Seite ist Volker Schenk.

Doch wer DAZN nutzen will, muss zahlen. Einem Gratismonat folgen kostenpflichtige Zeiten mit einer Gebühr von 9,99 Euro monatlich. Das Abo allerdings ist jederzeit kündbar und neben der NFL zeigt das Portal noch andere Sport-Ereignisse, wie zum Beispiel die NBA.

DAZN empfangen Sie über Laptop, Smart TV, Tablet, Smartphone und Spielkonsole. Und natürlich gibt es zur leichteren Handhabung auch passenden Apps - zu finden bei iTunes (Apple) oder im Google Play Store (Android).

NFL Playoffs 2017: Die Conference Championships im NFL Gamepass

Football-Fans, die schon seit vielen Jahren auch in Deutschland die NFL verfolgen, kamen in den vergangenen Jahren um eines kaum herum: den NFL Gamepass. Die offizielle Homepage der NFL streamt nämlich alle Spiele der National Football League live und in voller Länge und bietet dazu während der Regular Season auch noch die Redzone (eine Art Konferenz) an. Eigentlich ein Muss für waschechte Football-Fans - denn hier kommentieren absolute Voll-Profis, außerdem melden sich Reporterinnen mit brandaktuellen News vom Spielfeldrand. Und das alles mit englischem Kommentar. American-Football-Herz, was willst Du mehr?

Allerdings muss man für den NFL Gamepass in die Tasche greifen - denn er ist natürlich nicht kostenlos. Wer nicht sowieso schon ein Abo für die komplette Saison abgeschlossen hat, kann sich auch nur für die Playoffs entscheiden. Dieses Abo ist natürlich etwa günstiger und schlägt mit 52,99 Euro zu Buche - Super Bowl inklusive.

NFL Playoffs 2017: Die Conference Championships im kostenlosen Live-Stream im Internet

Wer weder auf den kostenpflichtigen NFL Gamepass, noch auf den kostenfreien Stream von ran.de Lust hat, kann sich natürlich auch im Internet auf die Suche nach kostenlosen Streams auf einschlägigen Seiten machen. Aber ganz ehrlich: Ton- und Bildqualität werden nicht an das Angebot der NFL, ran.de oder DAZN herankommen, außerdem ploppt ständig - teils anzügliche - Werbung auf, der Kommentar wird höchstwahrscheinlich nicht auf Deutsch sein und im schlimmsten Fall fangen Sie sich auch noch einen Virus oder Malware ein.

Und als ob das alles noch nicht schlimm genug klingt, ist das Ansehen solcher Streams auch noch eine rechtliche Grauzone: die Legalität ist nicht vollends geklärt. Sie wollen auf Nummer sicher gehen? Dann finden Sie hier eine Übersicht an legalen Live-Streams.

mes