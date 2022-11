Vor NFL-Spiel in München: Experte über die „größte Niederlage” im Leben von Superstar Brady

Von: Philipp Kessler

Tom Brady gastiert mit den Tampa Bay Buccaneers in München. Ein Mentaltrainer spricht über dessen Hintergrund - und warum der Superstar die NFL nicht verlassen kann.

Tampa Bay/München - Tom Brady (45), Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, gilt für viele als bester Football-Spieler aller Zeiten. Am Sonntag (ab 15.30 Uhr) trifft Brady in der Münchner Allianz Arena auf die Seattle Seahawks (Veranstaltungen rund um das Highlight). Doch in dieser Saison läuft es nicht für den Superstar. Vier Siege und fünf Niederlagen, eine schwache Bilanz für Brady. Privat gab es die Trennung von Supermodel Gisele Bündchen nach 13 Jahren Ehe. Verspielt Brady alles? Warum bekommt er nicht genug vom American Football? Das tz-Interview mit Mentaltrainer Matthias Herzog.

NFL-Superstar Tom Brady: Experte erklärt, wenn „Teil der Persönlichkeit stirbt“

Herr Herzog, warum weitermachen, wenn man locker aufhören könnte?



Matthias Herzog: Wenn Menschen etwas lieben, vielleicht sogar noch mehr als die eigene Familie, dann fällt es enorm schwer aufzuhören. Das dürfen wir uns so vorstellen, dass ein Teil der Persönlichkeit stirbt, das, wofür Tom Brady steht und was ihn auszeichnet. Über die Hälfte seines Lebens ist Football Hauptbestandteil. Sein Lebenssinn ist eng damit verbunden.

Kann sportlicher Erfolg süchtig machen?



Herzog: Auf jeden Fall kann Erfolg süchtig machen. Brady ist eine Macherpersönlichkeit. Die steht auf höher, schneller, weiter. Sind oft getrieben vom Erfolg. Das ist wie eine Droge, von der wir abhängig werden. Dieses Gefühl, wertvoll zu sein, andere zu besiegen, immer wieder seine Grenzen zu erweitern. Das treibt solche ­Menschen an.

Tom Brady mit Tampa Bay in der Krise: „Auf jeden Fall hat er ein Altersproblem“

Solche Typen geben sich nicht mit einem Titel zufrieden.



Herzog: Nico Rosberg in der Formel 1 konnte damals nach einem Weltmeistertitel aufhören. Das war sein Ziel. Lewis Hamilton dagegen ist davon getrieben, alle Rekorde von Michael Schumacher zu brechen. Alle drei sind ähnliche Typen.

Brady ist 45 und unfassbar fit – hat er trotzdem ein Altersproblem?



Herzog: Auf jeden Fall hat Brady ein Altersproblem. Er will beweisen, dass Alter nur eine Zahl ist. Dazu hat er ja auch ein Buch veröffentlicht, wo er seine Tipps teilt, wie wir auch im Alter performen können. Und wenn noch andere sagen: „Du bist zu alt. Jetzt ist deine Zeit vorbei“, dann treibt das einen Tom noch stärker an, es sich und allen zu beweisen, dass er es immer noch kann.

Rekordmann Tom Brady: zuletzt übertraf der NFL-Superstar die Marke von 100.000 Yards nach Pässen. © Mike Ehrmann/Getty Images/AFP

NFL-Superstar kann nicht aufhören: „Brady hat eine Doppelehe geführt“

Rücktritt vom Rücktritt – wird man da unglaubwürdig?



Herzog: Ich bin mir sicher, dass Brady wirklich zurücktreten wollte – für seine Familie. Er hat aber schnell gemerkt, dass ihm ein wichtiger Bestandteil seines Herzens damit genommen wurde. Das tut weh. Es ist so, als wenn unsereins die große Liebe verliert. Im Endeffekt hat Brady eine Doppelehe geführt, eine mit Gisele Bündchen und eine mit dem Sport. Und die Liebe zum Sport ist höher – leider zum Schaden der Familie.

Was glauben Sie – wie lange spielt er noch?



Herzog: Seine Leistungen sind aktuell – um es aus seinem Blickwinkel zu sehen – eine Katastrophe. Es ist sichtbar, dass er den Konflikt mit seiner Frau nicht ausblenden kann. Das zeigt, dass da noch Liebe vorhanden ist. Denn jetzt wird ihm ein anderer wichtiger Teil seines Herzens genommen – seine Familie. Ich glaube nicht, dass er nach der Saison weitermachen wird. Das Problem wird nur sein, dass er nach der Saison alles verloren hat. Das dürfte die größte Niederlage seines Lebens werden – größer als jeder verlorene Super Bowl.

