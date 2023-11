Diese NFL-Spiele zeigt RTL live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Week 9

Von: Alexander Kaindl

Der neunte NFL-Spieltag der Saison steht an. Welche Partien überträgt RTL live im Free-TV und Stream, wann ist Kickoff? Wir haben die Infos zusammengefasst.

Frankfurt – Frankfurt lebt den Football-Traum: Am Sonntag, 5. November, ist der große Tag endlich gekommen. Am Main kommt es zur großen NFL-Show, die Miami Dolphins treffen auf die Kansas City Chiefs. Es ist eine von vier Partien, die TV-Sender RTL an diesem Tag live übertragen wird – in unserer Übersicht erhalten Sie alle TV- und Stream-Infos zum Programm.

Week 9 der NFL: Welche Spiele zeigt RTL am neunten Spieltag live im Free-TV und Stream?

Am Sonntag, 5. November 2023 , werden vier Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Live-Stream von RTL+ übertragen.

, werden vier Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Live-Stream von RTL+ übertragen. 15.30 Uhr (MEZ): Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs live im Free-TV bei RTL und im Live-Stream auf RTL+ (Übertragung ab 14.30 Uhr)

live im Free-TV bei RTL und im Live-Stream auf RTL+ (Übertragung ab 14.30 Uhr) 19 Uhr (MEZ): Seattle Seahawks @ Baltimore Ravens live im Free-TV bei RTL und im Live-Stream auf RTL+

live im Free-TV bei RTL und im Live-Stream auf RTL+ 19 Uhr (MEZ): Los Angeles Rams @ Green Bay Packers im Live-Stream auf RTL+

im Live-Stream auf RTL+ 22.25 Uhr (MEZ): New York Giants @ Las Vegas Raiders live im Free-TV bei RTL und online im Live-Stream auf RTL+

NFL in Deutschland: Frankfurt-Hype vor Week 9

Die US-amerikanische Football-Liga NFL erfreut sich in Deutschland einer wachsenden Fangemeinde. „Deutschland hat sich in vielen Bereichen zum wichtigsten NFL-Markt außerhalb der USA entwickelt“, äußerte Alexander Steinforth, der Leiter von NFL Deutschland, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) sowie am 12. November (15.30 Uhr) werden zwei Saisonspiele in Frankfurt am Main ausgetragen. Den Anfang machen die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins, gefolgt von den New England Patriots und den Indianapolis Colts eine Woche später.

NFL-Superstar Patrick Mahomes kommt mit den Kansas City Chiefs nach Frankfurt.

Miami Dolphins und Kansas City Chiefs treffen in Frankfurt aufeinander

Laut jüngsten Umfragen, die Steinforth zitiert, gibt es in Deutschland rund 18 Millionen Anhänger – darunter 3,6 Millionen, die die NFL regelmäßig verfolgen. Dies zeigt sich auch in den steigenden Verkaufszahlen von Fanartikeln und den zunehmenden TV-Einschaltquoten.

„Wir haben eine hervorragende mediale Abdeckung in Deutschland und die NFL-Community liebt den Entertainment- und Event-Charakter im Football“, erklärte Steinforth. RTL hat sich die Übertragungsrechte für die aktuelle Saison gesichert. „Schauen wir in die Zukunft, dann sind wir davon überzeugt, dass der aktuelle NFL-Hype zu einem langfristigen und stetigen Wachstum unserer Fan-Community führen wird“, ergänzte der NFL-Verantwortliche. Im Rahmen des Vierjahresplans mit der NFL sind demnach weitere Spiele in Deutschland geplant.

NFL-Hype in Deutschland: Erst München, jetzt Frankfurt

Im November 2022 hatte die NFL ihre Deutschland-Premiere, die Tampa Bay Buccaneers spielten in München gegen die Seattle Seahawks. Die Begegnung war ein voller Erfolg – gut möglich, dass die Events in Frankfurt ein noch größerer Volltreffer werden. (akl/dpa)

