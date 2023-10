Diese NFL-Spiele zeigt RTL live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Week 5

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Der fünfte NFL-Spieltag der Saison 2023 steht an. Welche Spiele überträgt RTL live im Stream und im Free-TV und wann ist Kickoff?

Frankfurt – Vier Spiele sind in der NFL-Saison 2023 absolviert, mit den San Francisco 49ers und den Philadelphia Eagles sind nur noch zwei Teams der gesamten Liga ungeschlagen. Für alle Fans des American Football gibt es auch an diesem Wochenende gute Neuigkeiten, denn auch in dieser Woche gibt es ein Spiel in London. Bedeutet: Schon ab Sonntagnachmittag läuft Football im Free-TV.

Week 5 der NFL: Welche Spiele zeigt RTL am fünften Spieltag live im Free-TV und Stream?

Am Sonntag , 8. Oktober 2023 , werden vier Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Livestream von RTL+ übertragen.

, , werden vier Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Livestream von RTL+ übertragen. 15.30 Uhr (MESZ): Jacksonville Jaguars @ Buffalo Bills (London-Game) live bei RTL und im Livestream auf RTL+

(London-Game) live bei RTL und im Livestream auf RTL+ 19 Uhr (MESZ): New York Giants @ Miami Dolphins live bei RTL und im Livestream auf RTL+

live bei RTL und im Livestream auf RTL+ 19 Uhr (MESZ): Carolina Panthers @ Detroit Lions im Livestream auf RTL+

im Livestream auf RTL+ 22.25 Uhr (MESZ): Philadelphia Eagles @ Los Angeles Rams live bei RTL und im Livestream bei RTL+

5. NFL-Spieltag im TV und Livestream: Wieder ein London-Game

Am Sonntagnachmittag geht es mit dem Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den Buffalo Bills los. Für die Jaguars ist es gleichzeitig der zweite Auftritt in London, bereits in der vergangenen Woche konnten sie im Londoner Tottenham Hotspur Stadium die Atlanta Falcons deutlich mit 27:7 bezwingen.

Gegen die Buffalo Bills dürfte es aber deutlich schwerer werden, denn das Team von Headcoach Sean McDermott ist in bestechender Form und schlug die Miami Dolphins im eigenen Stadion mit 48:20.

Nach dem deutlichen Heimsieg der Buffalo Bills in Week 4 heißt es jetzt: London calling! © Jamie Germano/imago

5. NFL-Spieltag im TV und Livestream: Eagles noch ungeschlagen

Um 19 Uhr wartet dann auf die Zuschauenden das Spiel zwischen den New York Giants und den Miami Dolphins, bei dem das Team aus Florida als klarer Favorit antritt. Die Giants konnten die Probleme der vergangenen Jahre auch in dieser Vorbereitung nicht lösen und mussten in den ersten Wochen schon deutliche Niederlagen einstecken. Die Dolphins hingegen schafften in Week 3 mit 70 Punkten historisches.

Im späten Spiel zeigt RTL die Partie zwischen den Philadelphia Eagles und den Los Angeles Rams im Free-TV – und das Spiel verspricht viel Spannung. Denn dann treffen die NFC-Champions der beiden vergangenen Jahre zusammen. Allerdings sind die Eagles – die sich im Februar 2023 im Super Bowl den Kansas City Chiefs geschlagen geben mussten – bisher ungeschlagen und dürften mit einem Vorteil in die Partie gehen. (msb)