NFL-Drama: Spieler bricht Schiedsrichter das Bein

Von: Marius Gogolla

Drucken Teilen

Die Detroit Lions haben das Football-Spiel in der NFL auswärts gegen die New Orleans Saints gewonnen. Abseits des Spielfeldes kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit Folgen.

New Orleans – Ein Zusammenstoß zwischen Alvin Kamara, Running Back der Saints, und einem Schiedsrichter außerhalb des Spielfeldes in der NFL endete für den Schiedsrichter mit einem gebrochenen Bein. Lions-Linebacker Derrick Barnes hatte Kamara zuvor im Sprint an der Außenlinie zu Fall gebracht, was nach den Regeln des American Football erlaubt ist.

Schmerzhafter Zusammenprall: Der NFL-Schiedsrichter wird mit gebrochenem Bein aus dem Stadion transportiert. © IMAGO/Stephen Lew

Doch der Offizielle am Spielfeldrand hatte wohl nicht damit gerechnet, dass Kamara so weit außerhalb des Spielfeldes zu Fall kommt. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich.

NFL-Schiedsrichter schreit nach Zusammenstoß vor Schmerzen

Weil Kamara sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, stieß er unkontrolliert mit dem am Spielfeldrand stehenden Schiedsrichter zusammen. Direkt nach dem Aufprall schrie der Referee vor Schmerzen und die Kamera filmte sein gebrochenes Bein. Achtung: Das Video ist nichts für schwache Nerven.

Das Spiel wurde unterbrochen, der Schiedsrichter sofort ärztlich versorgt und Helfer trugen ihn auf einer Trage aus dem Stadion. Das zwölfte Spiel der Saison für die beiden Mannschaften konnte anschließend fortgesetzt werden.

Detroit Lions führen hoch – Saints kämpfen sich nochmal ran

Trotz einer Führung von 21:0 der Lions nach dem ersten Viertel näherten sich die New Orleans Saints noch einmal an. Über ein 24:7 nach dem zweiten Viertel erzielten die Saints in Viertel drei 14 Punkte zum Stand von 26:21.

Im letzten Viertel erzielten die Lions sechs Punkte und entschieden das Spiel im Caesars Superdome in New Orleans mit 33:28 für sich. Trotz der Niederlage seines Teams machte Saints-Running-Back Kamara ein gutes Spiel und erzielte zwei Touchdowns.

Die Detroit Lions spielen am Sonntag, 10. Dezember, gegen die Chicago Bears. Für die Saints geht es ebenfalls am Sonntag zum Auswärtsspiel bei den Carolina Panthers. Die Spiele beginnen um 19 Uhr (MEZ). (mag)