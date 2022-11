NFL-Teams in Europa? „Die Nachfrage ist groß genug“

Von: Nico-Marius Schmitz

Die NFL begeistert in München. Gibt es bald auch eigene NFL-Teams in Europa? Brett Gosper, Europa-Chef der NFL, im Interview.

München ist voller Vorfreude auf das NFL-Spiel. Wie nehmen Sie die Begeisterung wahr?

Egal wo du hinsiehst oder wo du hingehst, überall sprechen die Leute in dieser wunderschönen Stadt über die NFL und das Spiel. Das Wetter spielt mit, es ist eine tolle Atmosphäre. Die NFL fühlt sich sehr willkommen in München. München ist ein super Gastgeber, wir sind alle sehr aufgeregt und freuen uns auf das Match in der Allianz Arena.

Es gibt Gespräche über eine europäische Division. Was denken Sie darüber?

Es gibt mittlerweile so eine Anziehungskraft, so eine Nachfrage nach Football auf dem europäischen Markt, besonders in Großbritannien und Deutschland, dass es genügend Unterstützung für eine Franchise geben würde. Das liegt aber alles in der Zukunft. Der Fokus liegt zunächst auf den vereinbarten internationalen Spielen im 8-Jahres-Zyklus. Wir wollen unsere Fanbasis in Europa weiter ausbauen. In der Zukunft werden die Gespräche auch konkreter werden.

Ist es gerade der Höhepunkt des Football-Hypes in Europa?

Football wird in Europa noch größer. Wir werden weiter viel in Flag Football investieren, das bringt die Fans zu unserem aufregenden Sport. Flag Football soll 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles zum Programm gehören. Es gibt in Deutschland und auch Großbritannien noch viel Potenzial. Wir werden die Interaktion mit den Fans noch ausbauen.

Zunächst sind vier Spiele für vier Jahre in Deutschland vereinbart. Kommen danach noch mehr?

Auf jeden Fall. Die Fans können weitere Spiele erwarten. Auch andere Teams wollen bestimmt mal in Deutschland spielen. Hier gibt es die geeignete Infrastruktur und eine großartige Fanbasis, da kommt die NFL gerne wieder.

