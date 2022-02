NFL will Trainer-Vielfalt stärken - Flores-Anwälte: PR-Gag

Die NFL hat auf die Rassismus-Vorwürfe des Trainers Brian Flores reagiert und Verbesserungen in der nordamerikanischen Football-Profiliga angekündigt.

New York - Die Ergebnisse der Bemühungen hin zu mehr Diversität seien in Bezug auf die Trainer „inakzeptabel“, schrieb NFL-Commissioner Roger Goodell an die Teams. Über das Schreiben berichteten mehrere US-Medien.

Goodell kündigte an, dass die Maßnahmen und Richtlinien von externen Experten überprüft und neu bewertet werden. „Wir sehen den Bedarf, die Erfahrungen der verschiedenen Gruppen in der NFL-Familie besser zu verstehen, damit wir sicherstellen können, dass jeder eine faire Chance erhält und mit Respekt und Würde behandelt wird“, schrieb Goodell.

Diese Ankündigung kommt wenige Tage, nachdem der ehemalige Trainer der Miami Dolphins, Brian Flores, die NFL und drei Teams wegen Rassismus verklagt hat. Flores' Anwälte kritisierten die Aussagen von Goodell.

„Die Aussagen, die der Commissioner heute gemacht hat, sind ein guter Schritt nach vorne, aber wir glauben, dass es eher ein PR-Gag ist als ein wirklicher Einsatz zur Veränderung. Viel zu lange hat sich die NFL versteckt hinter Stiftungen, die eigentlich die Rechte von schwarzen Spieler und Trainer schützen sollen, und Anwaltskanzleien die angeblich unabhängig und unparteiisch sind, aber von der NFL bezahlt werden. Währenddessen hat sich der systematische Rassismus in den Büros der NFL gefestigt“, kritisieren Doug Wigdor und John Eleftherakis.

Sie würden sich wünschen, dass Goodell mit ihnen in Kontakt trete, damit sie über „echte Veränderungen“ sprechen könnten. dpa