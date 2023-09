Welche NFL-Spiele überträgt RTL live im Free-TV und Stream? Hier läuft die Week 3

Von: Marcel Schwenk

Der dritte NFL-Spieltag der Saison 2023 steht an. Welche Partien überträgt RTL live im Stream und im Free-TV und wann ist Kickoff?

Frankfurt – Die NFL-Saison 2023 ist angelaufen, die ersten zwei Spiele wurden absolviert – und in der besten American-Football-Liga der Welt gab es bereits die eine oder andere Überraschung. So setzten sich bereits am ersten Spieltag die Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs durch (21:20), in Woche zwei unterlagen unter anderem die Green Bay Packers den Atlanta Falcons (24:25). Auch die Denver Broncos um den einstigen Super-Bowl-Sieger Russell Wilson verloren, 33:35 hieß es am Ende gegen die Washington Commanders.

Week 3 der NFL: Welche Spiele zeigt RTL am dritten Spieltag live im Free-TV und Stream?

Am Sonntag, 24. September 2023 , werden drei Partien im frei empfangbaren Fernsehen von RTL beziehungsweise im Livestream von RTL+ übertragen.

live bei RTL und im Livestream auf RTL+ 19 Uhr (MESZ): Los Angeles Chargers at Minnesota Vikings im Livestream bei RTL+

im Livestream bei RTL+ 22:25 Uhr (MESZ): Dallas Cowboys at Arizona Cardinals live bei RTL und im Livestream bei RTL+

3. NFL-Spieltag im TV und Livestream: Krisentreffen in Minnesota – Division-Duell in New York

Besonders interessant dürften die beiden Spiele um 19 Uhr sein. Sowohl die Patriots als auch die Jets, denen Star-Quarterback Aaron Rodgers nach seinem Achillessehnenriss die komplette Spielzeit fehlen wird, kämpfen in der ausgeglichenen AFC East um ein Playoff-Ticket. Die direkten Duelle sind daher von besonders großer Bedeutung.

Einer der besten seiner Zunft: Chargers-Quarterback Justin Herbert. © IMAGO/Kirby Lee

Und bei Chargers at Vikings kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Teams, die wider Erwarten einen schwachen Start hinlegten. Vor der Saison noch als Playoff-Kandidaten gehandelt, mussten beide Mannschaften bereits zwei Niederlagen verkraften. Eine dritte Pleite wäre ein herber Nackenschlag im Rennen um die Postseason.

Seit der Saison 2023 überträgt RTL die NFL, pro Woche laufen drei Spiele live im Free-TV bei RTL sowie beim Streamingdienst RTL+ (kostenpflichtig). (masc)