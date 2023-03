NHL: Draisaitl-Tor zu wenig: Oilers verlieren in Toronto

Durfte zwar über sein 42. Saisontor, aber nicht über den Sieg seiner Oilers jubeln: Leon Draisaitl (29). © Cole Burston/The Canadian Press/AP/dpa

Leon Draisaitl schießt zwar sein 42. Saisontor für die Edmonton Oilers in der NHL, am Ende steht aber eine Niederlage in Toronto. Im Rennen um die Playoff-Plätze bleibt es eng.

Toronto - Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der nordamerikanischen Liga NHL einen möglichen Sieg im Rennen um die Playoff-Teilnahme aus der Hand gegeben.

Die Oilers verloren 4:7 bei den Toronto Maple Leafs, obwohl die die Gäste zwischenzeitlich schon 3:1 führten. Draisaitl verkürzte mit seinem 42. Saisontor in der 53. Minute zwar noch auf 4:6, mehr gelang Edmonton aber nicht mehr.

Zuvor hatte der beste NHL-Torschütze Connor McDavid mit seinem 55. Saisontreffer in der 23. Minute für den zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprung der Oilers gesorgt. Edmontons Trainer Jay Woodcroft trauerte dem vergebenen Sieg nach dem Spiel nach und stellte kritisch fest: „Wenn Du Fehler gegen Teams machst, die Dir weh tun können, musst Du dafür bezahlen.“

Edmonton verpasste es durch die Niederlage, auf Rang drei in der Pacific Division zu klettern. Draisaitls Team führt im Westen der Liga aber weiter die Rangliste der Mannschaften an, die sich nicht direkt über die ersten drei Plätze ihrer Division für die Playoffs qualifizieren, sondern noch eine Wildcard dafür erhalten.

Auf Rang drei der Division bleiben die Seattle Kraken mit dem deutschen Torhüter Phillip Grubauer trotz der 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Dallas Stars. Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators 2:5 bei den Vancouver Canucks und war dabei immerhin an beiden Treffern von Ottawa beteiligt. Ex-Nationaltorhüter Thomas Greiss wehrte beim 5:2-Erfolg der St. Louis Blues bei den Columbus Blue Jackets 37 Schüsse ab. dpa