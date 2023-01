NHL: Draisaitl trifft bei Edmontons sechstem Sieg in Serie

Leon Draisaitl (r) und Edmonton Oilers besiegten die Vancouver Canucks. © Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Leon Draisaitl erzielt bei Edmontons sechstem Sieg in Serie sein 27. Saisontor in der NHL. Nico Sturm ist erstmals in dieser Spielzeit mit einem Tor und einer Vorlage in einem Spiel zur Stelle.

Vancouver – Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl bleiben in der NHL auf Erfolgskurs. Die Oilers feierten einen 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)-Auswärtserfolg bei den Vancouver Canucks und gewannen damit das sechste Spiel in Serie.

Bei allen sechs Erfolgen war Deutschlands Sportler des Jahres von 2020 an mindestens einem Tor beteiligt. Gegen die Canucks traf Draisaitl Mitte des zweiten Drittels zum 3:0, damit gelang dem gebürtigen Kölner sein 27. Saisontreffer. Auch Draisaitls Co-Star Connor McDavid war erfolgreich, der Kanadier schoss das Führungstor und bereitete das 2:0 vor. Mit 57 Punkten bleiben die Oilers auf dem dritten Platz der Pacific Division, die erstplatzierten Vegas Golden Knights sind mit 60 Punkten aber in Reichweite.

Niederlagen deutsche NHL-Profis

Nico Sturm gelang eine Premiere in dieser Saison: Zum ersten Mal schoss der gebürtige Augsburger in einem Spiel ein Tor und bereitete eines vor. Doch mit den San Jose Sharks musste Sturm eine 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)-Auswärtsniederlage bei den Columbus Blue einstecken. Sturm traf zu Beginn des Schlussdrittels zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung der Sharks, die kassierten danach aber drei Tore.

JJ Peterka fuhr mit den Buffalo Sabres einen 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)-Heimerfolg über die Anaheim Ducks ein. Die anderen vier deutschen NFL-Spieler im Einsatz kassierten Niederlagen: Moritz Seider musste sich trotz einer Torvorlage mit den Detroit Red Wings zuhause mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) den Philadelphia Flyers geschlagen geben. Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators eine deutliche 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)-Heimniederlage gegen die Winnipeg Jets.

Torhüter Philipp Grubauer verlor mit den Seattle Kraken mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0) nach Penalty-Schießen gegen die Colorado Avalanche. Thomas Greiss kam beim Stand von 1:4 gegen die Chicago Blackhawks ins Tor, konnte die 3:5 (0:2; 2:2, 1:1)-Heimniederlage seiner St. Louis Blues aber nicht verhindern. dpa