NHL: Draisaitl überragt bei Oilers-Sieg gegen die LA Kings

Die Spieler der Edmonton Oilers feiern den Sieg gegen die Los Angeles Kings. © Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa

Die Edmonton Oilers haben die Serie in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ausgeglichen. Gegen die Los Angeles Kings gewann das Team um den deutschen Superstar Leon Draisaitl mit 4:2.

Edmonton - Nach der bitteren Auftaktpleite standen die Oilers daheim unter Zugzwang - und sie lieferten. Vor allem Draisaitl, der bereits im ersten Spiel doppelt traf, ging voran. Der Deutsche legte im ersten Drittel das 1:0 durch Derek Ryan auf und erzielte das 2:0 selbst. Nachdem die Kings im zweiten Viertel ausglichen und die Oilers durch Klim Kostin wiederum in Führung gingen, sorgte Draisaitls Assist zu Evander Kanes Tor zum 4:2 für die Entscheidung.

Torreiche Spiele erlebten die NHL-Fans auch in den anderen drei Partien aus der Nacht zu Donnerstag. Die Dallas Stars schlugen die Minnesota Wild mit 7:3 und glichen in der Serie aus. Das gelang auch den Florida Panthers, die die favorisierten Boston Bruins dank eines starken dritten Viertels mit 6:3 besiegten. Bereits mit 2:0 in der Serie in Front liegen die Carolina Hurricans. Gegen die New York Islanders gewann das zweitbeste Hauptrundenteam nach Overtime mit 4:3. dpa