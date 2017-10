NHL-Eishockey live im deutschen Free-TV

Eishockey-Fans haben einen Grund mehr, sich auf die neue NHL-Saison zu freuen! Sport1 überträgt 2017/2018 ausgewählte Partien live im Free-TV.

München - Die deutschen Eishockey-Fans können bei Sport1 erstmals Spiele aus der nordamerikanischen Profiliga NHL live im Free-TV sehen. Der Münchner Sender zeigt in der kommenden Saison ausgewählte Partien. Los geht es am 11. November mit dem Duell zwischen den Edmonton Oilers um Jungstar Leon Draisaitl und den New York Rangers. Die Berichterstattung beginnt um 18.30 Uhr MEZ.

NHL: Sport1 überträgt weitere Spiele im Pay-TV

Beim Pay-TV-Angebot Sport1 US werden bis zu vier Livespiele pro Woche ausgestrahlt, insgesamt sind bis zu 150 Begegnungen vorgesehen. In der Nacht zu Donnerstag (02.00 Uhr) läuft dort das Aufeinandertreffen von Stanley-Cup-Champion Pittsburgh Penguins mit dem deutschen NHL-Legionär Tom Kühnhackl und den St. Louis Blues. Auch zahlreiche Playoff-Spiele und das komplette Stanley-Cup-Finale gehören zum Angebot.

sid