NHL: Peterka trifft und verliert

John-Jason Peterka (77) in Aktion. © JOHN WOODS/The Canadian Press/AP/dpa

Trotz des sechsten Saisontores von Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka haben die Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Profiliga NHL den nächsten Rückschlag kassiert.

Winnipeg - Die Sabres verloren auswärts gegen die Winnipeg Jets mit 2:3 und mussten die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Mit 15 Punkten liegt Buffalo auf dem siebten und vorletzten Platz der Atlantic Division, nur die drei besten Teams jeder Division kommen am Ende der regulären Saison sicher in die Playoffs.

Für die Detroit Red Wings um Nationalspieler Moritz Seider setzte es auf der Europatour der NHL unterdessen die zweite Niederlage binnen 24 Stunden. In Stockholm zogen die Red Wings mit 2:3 gegen die Toronto Maple Leafs den Kürzeren, Seider blieb ohne Torbeteiligung.

Am Abend zuvor hatte sich Detroit gegen die Ottawa Senators um Tim Stützle nach Verlängerung geschlagen geben müssen. Trotz der zwei Niederlagen bleiben die Red Wings als Vierter der Atlantic Division in Schlagdistanz zu den Playoff-Plätzen. dpa