NHL-Playoffs: Grubauer holt mit Seattle Kraken Auftaktsieg

Torwart Philipp Grubauer spielt in der NHL für die Seattle Kraken. © Tony Gutierrez/AP

Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken in der NHL den Start in die Playoff-Serie gegen die Dallas Stars gewonnen. Dallas siegte mit 5:4 nach Verlängerung.

Dallas - Die Kraken hatten in der Partie bereits 4:2 geführt, kassierten aber im Schlussdrittel noch zwei weitere Tore durch Joe Pavelski, der nach überstandener Gehirnerschütterung bereits die beiden ersten Tore für die Gastgeber erzielt hatte. Yanni Gourde gelang in der Verlängerung der Siegtreffer für Seattle. Grubauer parierte trotz der vier Gegentore starke 33 Schüsse auf sein Tor.

Zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht ein Team vier Siege. Spiel zwei der Serie ist in der Nacht zu Freitag. In der Eastern Conference hatten die Florida Panthers zuvor Spiel eins gegen die Toronto Maple Leafs 4:2 gewonnen und die Führung in dieser Serie übernommen. dpa