NHL-Playoffs: Grubauer und Seattle verlieren gegen Colorado

Philipp Grubauer steht in der NHL für die Seattle Kraken im Tor. © Jack Dempsey/AP/dpa

Die Seattle Kraken haben das erste Playoff-Heimspiel in ihrer noch jungen Club-Geschichte verloren.

Seattle – Die 2021 gegründete Mannschaft um den deutschen Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer musste sich mit 4:6 (1:2, 2:1, 1:3) gegen den Titelverteidiger Colorado Avalanche geschlagen geben. Die Kraken liegen damit in der Best-of-seven-Serie der nordamerikanischen Eishockey-Liga mit 1:2 zurück.

Mit einem Gleichstand von 3:3 ging die Partie in das Schlussdrittel, dann erzielte Colorado innerhalb von eineinhalb Minuten zwei Tore. Grubauer parierte 28 der 33 Schüsse auf sein Tor, in den Schlussminuten nahm Seattle den 31-Jährigen für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Doch Colorado traf zur Entscheidung ins leere Tor Seattles.

Das Duell zwischen den Tampa Bay Lightning und Toronto Maple Leafs war von mehreren Auseinandersetzungen geprägt, die Maple Leafs entscheiden die Partie dank des Siegtreffers von Morgan Rielly in der Verlängerung mit 4:3 (2:2, 0:1, 1:0) für sich. Die Maple Leafs führen in ihrer Serie mit 2:1, das gelang auch den Vegas Golden Knights durch einen 5:4 (2:1, 2:0, 0:3)-Erfolg nach Verlängerung über die Winnipeg Jets. Die New Jersey Devils setzten sich ebenfalls nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0) bei den New York Rangers durch und verkürzten in der Serie auf 1:2. dpa