NHL-Playoffs: Vegas gewinnt auch zweites Spiel gegen Dallas

Die Spieler der Vegas Golden Knights feiern den Sieg gegen die Dallas Stars. © Sam Morris/FR56818 AP/AP

Die Vegas Golden Knights haben ihren zweiten Einzug in die Stanley-Cup-Finals der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter fest im Blick.

Las Vegas - Vegas gewann zu Hause gegen die Dallas Stars mit 3:2 nach Verlängerung und führt in der Finalserie der Western Conference nun mit 2:0. Vier Siege sind zum Weiterkommen nötig. Das dritte Spiel findet am Dienstag in Dallas statt.

Chandler Stephenson erzielte nach 72 Sekunden in der Verlängerung den Siegtreffer für Las Vegas. Die Golden Knights hatten sich in der Runde zuvor gegen die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl durchgesetzt. Dallas wiederum beendete die Titelhoffnungen der Seattle Kraken um den deutschen Torwart Philipp Grubauer.

Bereits vor fünf Jahren hatte das Team aus Nevada die Finalserie um den Stanley Cup erreicht - in der allerersten Saison ihres Bestehens überhaupt. Damals verlor Las Vegas gegen die Washington Capitals. In diesem Jahr würden im Finale die Florida Panthers oder die Carolina Hurricanes warten. Die Panthers liegen vor dem dritten Spiel am Montagabend mit 2:0 in Führung. dpa