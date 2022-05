NHL: Rangers erzwingen siebtes Spiel gegen die Hurricanes

Die New York Rangers erzwangen in eigener Halle ein Entscheidungsspiel. © John Minchillo/AP/dpa

Die New York Rangers haben in der NHL ein vorzeitiges Saison-Aus abgewendet und in der Zweitrundenserie gegen die Carolina Hurricanes eine entscheidende siebte Partie erzwungen.

New York - Die Rangers gewannen zuhause das sechste Spiel der Best-of-seven-Serie mit 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) und glichen die Serie zum 3:3 aus. Am Montag (Ortszeit) wird sich im letzten Duell entscheiden, welches Team in das Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga einzieht.

In der ersten Runde gegen die Pittsburgh Penguins hatten die Rangers in ihren entscheidenden Partien noch Rückstände aufholen müssen, gegen die Hurricanes war das Team aus New York früh auf Siegkurs: Nach zehn Minuten führten die Rangers mit 2:0, Filip Chytil erhöhte Anfang des zweiten Drittels auf 3:0. Der 22-jährige tschechische Nationalspieler besorgte im gleichen Spielabschnitt mit seinem zweiten Treffer die 4:1-Führung.

In der Serie zwischen den Rangers und den Hurriances hat bisher jede Mannschaft ihre Heimspiele gewonnen. Ein Vorteil für Carolina, die das siebte Duell zuhause in Raleigh bestreiten dürfen. dpa