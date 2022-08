Deutsche Turn-Medaille: Nicht Dausers Tag – aber der von Dunkel

Von: Günter Klein

„Von Element zu Element denken“: Nils Dunkel holte Bronze am Pauschenpferd. © AFP/Ina Fassbender

Lokalmatador Lukas Dauser gerät bei der Turn-EM unter Zeitdruck und patzt – Nils Dunkel holt eine deutsche Pauschenpferd-Medaille.

München – „Eine Ausrede soll das nicht sein“, sagt Lukas Dauser. Aber der deutsche Turnstar aus Unterhaching forscht nach einer Ursache, warum es bei ihm vor schöner heimischer Kulisse und an seinem Paradegerät, dem Barren, an dem er Olympia-Silber 2021 gewonnen hatte, bei den European Championships nicht geklappt hat. Im Finale wurde er Achter, er musste vom Gerät abgehen und neu ansetzen. 13,633 Punkte, Sieger Joe Fraser aus Großbritannien turnte eine 15,333.

Also: Was war los, nachdem Dauser sowohl in der Qualifikation am Donnerstag als auch im Mannschaftsfinale am Samstag glänzend performt hatte? Sein Pech dürfte gewesen sein, dass er als Fünfter dran war. Nach einer seit diesem Jahr gültigen Reglementsänderung wird nach dem vierten Turner kurz unterbrochen, die zweite Gruppe darf sich kurz einturnen. Doch Dauser bekam wenig Zeit eingeräumt, er war noch dabei, die Holme zu präparieren, und hatte weder „die Beine bewegen“ noch „meine Übung mental durchgehen können“ – schon sprang die Ampel für ihn auf Grün. Er musste ran. „Der Anfang war noch in Ordnung. Dann bin ich zu passiv geworden.“ Cheftrainer Waleri Belenki registrierte: „Lukas ist nervös geworden.“

Bei Dauser muss immer alles stimmen. „Er ist noch einen Tick mehr Profisportler als ich, was die Selbstdisziplin angeht“, beschreibt ihn der Nationalmannschafts-Mitstreiter Nils Dunkel. „Lukas ist schon eine Stunde, bevor es losgeht, voll im Wettkampf.“ Er selbst schiebe ihn so weit weg, wie es geht. Doch am Sonntag war sein Konzept das bessere.

Mit 14,633 Punkten wurde die Pauschenpferd-Übung von Nils Dunkel bewertet, dafür bekam er Bronze. Der 25-Jährige aus Erfurt verriet anschließend: „Ich habe mich nicht so gut gesehen, wie die Kampfrichter es getan haben.“ Er habe „gespürt, dass ich drücken muss“, doch die Jury merkte ihm sein Bemühen nicht an. Dunkel fand sich am Tag zuvor, als er im Mannschaftsfinale seinen Pauschenpferd-Vortrag durchgeturnt hatte, besser: „Sie hat mich bestärkt, obwohl die Wertung schlechter war.“

Bundestrainer Waleri Belenki, der selbst ein Pauschenpferd-Champ gewesen war, schloss seinen Turner ergriffen in die Arme. Sie teilten die Erleichterung. Nils Dunkel gestand ein, „dass ich nervös war, denn das Pauschenpferd ist ein Zittergerät“. Man sagt ja auch: der Schwebebalken der Männer. Dunkel erklärt: Man könne nicht mehr korrigierend eingreifen, wenn ein Element erst mal begonnen wird. Sein zweites war „eine 360-Grad-Kehre auf einer Hand, und wenn man da erst einmal aus der Schulterachse ist. . .“ Sie klappte bei ihm und alles andere auch. „Man denkt am Pauschenpferd von Element zu Element zu Element, überlegt, was jetzt kommt und worauf man achten muss. Und erst wenn man steht, ist es zu Ende.“

Nils Dunkel war wie viele Turner fasziniert von der Olympiahalle: „Sie drückt den Lärm nach unten.“ Die Lautstärke kommt auf den Podien an. Für Lukas Dauser war es eher belastend: „Hier in München ist die Enttäuschung extrem. Und sie wird auch morgen noch da sein.“

Die Medaillen an den sechs Geräten wurden breit gestreut. Die goldenen gingen an Großbritannien (zwei), Griechenland, Armenien, ins kleine Zypern (Marios Georgiou am Reck) und nach Israel (Artem Dolgopyat am Boden). 50 Jahre nach Olympia 1972 ertönte die Hymne Israels. Ein würdiger Moment am letzten Championships-Tag.