Niederländische Sponsoren nicht zur Fußball-WM in Katar

Das Logo der ING Bank. © Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa

Mehrere Sponsoren der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft werden wegen der Verletzung der Menschenrechte in Katar nicht zur Weltmeisterschaft reisen.

Amsterdam - Ein Sprecher der Großbank ING, Hauptsponsor von Oranje, bestätigte einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung De Telegraaf. „Die Menschenrechtslage in Katar ist der Grund, warum wir bei diesem Turnier nichts tun werden“, sagte der Sprecher. Der Zeitung zufolge reisen auch andere Sponsoren wie Telekomprovider KPN, die Supermarktkette Albert Heijn oder die Niederländische Lotterie nicht zur WM und würden auch für ihre Geschäftskontakte keine Karten bestellen.

ING will auch keine Reklame schalten rund um die WM, die vom 21. November bis 18. Dezember in dem Wüstenstaat stattfindet. Der Sponsor will sich in diesem Jahr auf die Unterstützung der Oranje-Frauen konzentrieren. Inwieweit die übrigen Sponsoren ebenfalls keine Werbekampagnen führen werden, ist noch unklar. dpa