Niederlage gegen Denver Nuggets: Playoff-Aus für Lakers

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder muss mindestens ein weiteres Jahr auf den Einzug in die NBA-Finals warten. Die Los Angeles Lakers verlieren auch das vierte Spiel gegen Denver und sind raus.

Los Angeles - Die Los Angeles Lakers um die Stars LeBron James und Anthony Davis sowie Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder sind ohne einen Sieg gegen die Denver Nuggets in den NBA-Playoffs ausgeschieden.

Der NBA-Rekordmeister unterlag trotz 15 Punkten Vorsprung zur Pause auch im vierten Spiel der Finals in der Western Conference. Beim 111:113 am Montagabend (Ortszeit) hatte insbesondere James mit 31 Punkten eine starke erste Hälfte, doch ein 16:36 im dritten Viertel brachte die Nuggets um ihre Anführer Nikola Jokic und Jamal Murray wieder nach vorne. Jokic hatte mehrere Zauberwürfe aus der Bedrängnis und kam auf 30 Zähler, Murray auf 25. James beendete sein letztes Saisonspiel mit 40 Punkten.

Das Team aus Colorado steht nun erstmals in seiner Geschichte in den NBA-Finals und spielt dort absehbar gegen die Miami Heat um die Meisterschaft. Miami führt in der Serie gegen die Boston Celtics 3:0 und kann den Einzug ins Finale in der Nacht zu Mittwoch perfekt machen.

Schröder hat dagegen sein womöglich letztes Spiel im Trikot der Lakers absolviert. Sein Vertrag läuft aus. Nach seiner unbefriedigenden ersten Zeit beim 17-fachen Meister in der Saison 2020/2021 war Schröder in dieser Saison fester und wichtiger Bestandteil der Mannschaft und ging am Montag als Startspieler in die Partie. Er kam am Ende auf 13 Punkte und 5 Vorlagen. dpa