Niederlagen für deutsche NHL-Profis

Carolina Hurricanes-Verteidiger Jaccob Slavin (l) und Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers kämpfen um den Puck. © Chris Seward/FR27582 AP/dpa

Die deutschen Eishockey-Profis haben in der NHL mit ihren Teams allesamt Niederlagen kassiert - und die waren überwiegend deutlich.

Raleigh - Nationalspieler Leon Draisaitl verlor mit den Edmonton Oilers 2:7 gegen die Carolina Hurricanes. Moritz Seider kassierte mit den Detroit Red Wings ein 2:8 gegen die New York Rangers. Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks 3:5 gegen die St. Louis Blues, bei denen Torwart Thomas Greiss nicht zum Einsatz kam. JJ Peterka war beim 4:7 der Buffalo Sabres gegen die Vegas Golden Knights auf der Verliererseite - so wie Tim Stützle, der mit den Ottawa Senators nach Verlängerung 3:4 gegen die New Jersey Devils unterlag und zumindest einen Punkt holte.

Draisaitl sammelte mit der Vorlage zum 1:2 durch Zach Hyman seinen 18. Assist in dieser Saison und ist mit insgesamt 27 Scorerpunkten Zweiter der Rangliste hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid, der auf 31 Punkte kommt und ein Tor erzielte sowie eines vorbereitete. Peterka kam zu seiner fünften Torvorlage für die Sabres. dpa