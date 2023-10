Darts-Profi im Alter von nur 35 Jahren gestorben

Von: Jannek Ringen

Die Darts-Welt trauert um einen ehemaligen Profi. Der Niederländer Toon Greebe ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben.

Hertogenbosch – Toon Greebe galt einst als vielversprechendes Darts-Talent. Bereits früh in seiner Karriere feierte diverse Erfolge und durfte sich mit der Elite des Darts duellieren. Allerdings hatte er in seiner Karriere immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Im Alter von 35 Jahren ist Greebe nun verstorben.

Toon Greebe Geboren: 25. September 1988, Hertogenbosch, Niederlande PDC-Partien: 155 Nationalität: Niederlande

Greebe: Ein vielversprechender Start in die Darts-Karriere

Im Alter von 20 Jahren qualifizierte sich Greebe 2008 erstmals für die World Darts Championship. Nur zwei Jahre später konnte er diesen Erfolg wiederholen und war erneut Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft. Im Jahr 2009 gab er sein Debüt bei der Europameisterschaft, als er auf Darts-Legende Phil Taylor traf.

Im Umfeld der Darts-Profis wurde Greebe sehr geschätzt. Unter anderem gelang es ihm 2012 seinen engen Freund Michael van Gerwen bei einem ProTour-Turnier zu besiegen und das Achtelfinale zu erreichen. Aufgrund zahlreicher gesundheitlicher Rückschläge zog er sich 2014 bereits wieder aus dem Profibereich zurück.

Die Welt des Dart-Sports trauert um Toon Greebe. © IMAGO / Funke Foto Services

Greebe muss das Bein amputiert werden

Drei Jahre nach seinem Karriereende musste er 2017 aufgrund eines schweren Infekts ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der rechte Fuß wurde in der Folge amputiert. Eine zweite Amputation folgte im Oktober 2022, als ihm der untere Teil des linken Beins abgenommen werden musste.

Trotz der ersten Amputation kämpfe er sich noch einmal zurück in den Darts-Sport und stand wieder auf der Bühne. Im Jahr 2019 gewann er sogar die Polish Open, was jedoch sein letzter großer Erfolg auf der großen Bühne war. Seinen höchsten Average spielte er 2009 in einer Partie gegen Phil Taylor mit 93,3.

Die Darts-Welt trauert – PDC nimmt Abschied

In einem Tweet nahm die PDC Abschied von Greebe. Auch zahlreiche Darts-Profis trauerten um den 35-Jährigen. „Dies ist ein sehr trauriger Tag für alle, die Toon kannten. Am meisten werde ich mich an seinen Sinn für Humor erinnern. Ruhe in Frieden“, erklärte Darts-Kollege Paul Nicholson. (jari)