Folgt auf die EM-Party der Olympia-Boom? Gold-Kind Kaul schielt schon nach Paris

Von: Nico-Marius Schmitz

Ein Abend für die Geschichtsbücher: Niklas Kaul – der mit seiner Aufholjagd Zehnkampf-Geschichte schrieb. © dpa

Niklas Kaul ist mit seinen 24 Jahren noch recht jung. „Er wird ein ganz, ganz Großer“: Lobeshymnen auf deutschen Zehnkämpfer, der noch mehr will.

München – Eigentlich hatte Niklas Kaul den Titel ja schon abgeschrieben. Nach dem Hochsprung ging Kaul am Dienstagvormittag mit dem Gedanken „Das war es“ in das Hotel: „Nach dem Mittagsschlaf habe ich mir gesagt: Wenn die Goldchance weg ist, mache ich zumindest für alle Zuschauer eine Show in den letzten beiden Disziplinen.“ Die Show lieferte der 24-Jährige ab. Mit dem Speerwurf über 76,05 Meter und einem 1500-Meter-Lauf in persönlicher Bestzeit von 4:10,04 Minuten krönte sich Kaul zum neuen Europameister.

„Eine emotionale Achterbahnfahrt, so was habe ich noch nicht erlebt. Das ist der Zehnkampf, manchmal ist alles vorbei, manchmal bist du ganz oben.“ Kaul ist nach seinem Weltmeistertitel von Doha 2019 wieder ganz oben. Motivation gab es vor den 1500 Metern von Arthur Abele, Europameister von 2018: „Ich habe ihm noch mal eine Ansage gemacht: Hol dir die scheiß Medaille.“ Der Lauf zu Gold, der die Leichtathletik-Fans verzückte, war für Abele keine Überraschung. Im Training sei ihm regelmäßig die Kinnlade runtergefallen, wenn er Kaul auf der Bahn sah. „Er ist ein brutaler Läufer. Wenn er marschieren muss, dann marschiert der Junge.“

Und was war das Erfolgskonzept für die 1500 Meter. Es gab eins, sagt Kaul, das hat aber nicht funktioniert. „In meinem Kopf war irgendwann einfach nur noch: Jetzt lauf, dann kommst du schon an.“ Beflügelt von 40 000 Zuschauern, Kaul dachte, „sie reißen mir gerade die Tribüne ab“.

Der Europameistertitel war für den Mainzer die Bestätigung seines Wegs. Alles auf die Heim-EM in München auszurichten. Nach Doha 2019 reiste Kaul stets als „jüngster Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten“ zu den Wettbewerben, mit dem Druck musste er erst zurecht kommen. Bei Olympia in Tokio dann die Verletzung, die Bilder, wie er mit dem Rollstuhl aus dem Stadion gefahren wird. Schon damals habe ihn an der Gedanke an München aus dem Loch rausgeholt.

„Die größte Aufholjagd in der Geschichte des internationalen Zehnkampfes“ gelang Kaul nun in München, wie ARD-Experte Frank Busemann in seiner Kolumne schrieb. Bis zur letzten Disziplin lag Sprung-Ass Simon Ehammer vorne, dann fing Kaul ihn mit 8545 Punkten, der Schweizer holte Silber (8468). „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihn bis zum Schluss zu ärgern. In der Heimnation so abzuliefern, ist ganz groß. Ich gönne es ihm von Herzen“, sagte der 22-Jährige. Und kündigte mit einem breiten Grinsen an: „Ich trainiere, um irgendwann vorne zu sein. Ich werde alles dafür geben, mich in den Würfen zu steigern, dann muss er unter vier Minuten laufen.“

König Kaul sitzt wieder auf dem Thron der Leichtathleten – wie geht es jetzt weiter? Gestern gab es erst mal ein Bier mit seinem Vater, der auch sein Trainer ist, ein Küsschen von seiner Freundin Mareike Rösing.

Kaul blickt bereits voraus, kündigte an, dass er bei den Olympischen Spielen in Paris noch stärker als in Doha und München sein möchte. Die Bestleistung aus dem Jahr 2019 soll fallen. „Er ist noch sehr, sehr jung und hat so viel Potenzial“, sage Abele: „Er muss einfach ein bisschen Stabilität reinbringen und dann wird das ein ganz, ganz, ganz, ganz Großer.“

Gestern erschien Kaul gut gelaunt zur Pressekonferenz. „Um fünf habe ich geschlafen. Ich glaube, dass hört und sieht man mir auch an“, sagte der Europameister über die Siegerparty. Da war die Ausdauer also wieder, die ihm Gold eingebracht hatte.