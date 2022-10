Corona-Ausbruch in der Basketball Bundesliga: Komplettes Team positiv getestet

Virus hat Verein im Griff

Die Niners Chemnitz können derzeit nicht Basketball spielen: Das Coronavirus legt die Spieler lahm.

Die Niners Chemnitz haben mit Corona zu kämpfen - und wie. Der Basketball-Bundesligist hat nach einer Europapokalreise ausschließlich positive PCR-Tests vorliegen.

München / Chemnitz - Corona und der Sport - eine schier unendliche Geschichte. Auch der FC Bayern München ist wieder einmal betroffen, denn nach Manuel Neuer und Leon Goretzka sind mit Thomas Müller und Joshua Kimmich zwei weitere Nationalspieler (erneut) vom Virus heimgesucht worden. Die Klagen sind groß, es gelten offenbar neue Regeln - doch der Corona-Ausbruch in München ist kein Vergleich zu dem bei den Basketballern aus Chemnitz. Hier sind nicht nur ein paar Spieler, sondern alle Beteiligten betroffen. Das teilte der Verein mit.

Ausnahmslos alle Spieler und Trainer, die auf der letzten Europapokal-Reise waren, wurden positiv auf Covid getestet. Die Chemnitz Niners spielten am vorletzten Wochenende in der Qualifikation zur FIBA Basketball Champions League. Im Vergleich zur Euroleague, in der der FC Bayern Basketball spielt, ist diese unterklassig. Gegen den türkischen Klub SC Tofas Bursa unterlagen die Sachsen mit 78:82. Zuvor hatten sie in Skopje in Mazedonien ihre Europapokal-Premiere gefeiert.

Spiel am Dienstag abgesagt - wie schon der Saisonauftakt

Zuerst hatten einige Trainer und Spieler Symptome von Erkältungen gezeigt. Nach mehreren positiven Corona-Schnelltests führte man PCR-Tests beim gesamten Team durch. Und tatsächlich: Allesamt brachten sie positive Laborbefunde hervor.

Am Dienstag hätten die Niners ihr nächstes Spiel gegen die MLP Academics Heidelberg gehabt. Einem Antrag auf Absage wurde von der Liga stattgegeben. Der Bundesligaauftakt der Chemnitzer steigt also wahrscheinlich am kommenden Sonntag beim FC Bayern München. Laut Klub wird das das Team „nach aktuellem Stand der Dinge“ sein erstes Saisonspiel bestreiten können. Bereits der ursprüngliche Saisonauftakt in Göttingen war verlegt worden, weil unter der Heimspielstätte der Göttinger Weltkriegsbomben vermuten worden waren. (cg)