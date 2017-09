NOK: Russland will Winterspiele in Südkorea nicht absagen

Moskau - Trotz der Korea-Krise sieht Russland keinen Grund für eine Nichtteilnahme an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang.

„Die Befürchtungen sind aus der Luft gegriffen“, sagte Alexander Schukow, Chef des Nationalen Olympischen Komitees, am Samstag der Agentur Interfax in Moskau. Jedes Ausrichterland verpflichte sich, die Sicherheit zu gewährleisten. So habe es Russland bei den Winterspielen 2014 in Sotschi auch getan.

Zuvor hatte es Stimmen unter anderem in Frankreich gegeben, die eine Teilnahme in Südkorea absagen wollten. Die Winterspiele sollen vom 9. bis zum 25. Februar 2018 in Pyeongchang stattfinden. Zur Grenze von Nordkorea, das mit Raketen- und Atomtests provoziert, sind es weniger als 100 Kilometer.

dpa