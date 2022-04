Novak Djokovic: Karriere und Erfolge – alle Infos zum serbischen Tennis-Star

Novak Djokovic präsentiert nach seinem Sieg in Wimbledon stolz den Pokal. © Paul Zimmer/Imago

Novak Djokovic: Aus armen Verhältnissen in Serbien hat sich das Ausnahmetalent bis an die Spitze der Tenniswelt gespielt.

Belgrad – In der serbischen Hauptstadt wurde Novak Djokovic am 22. Mai 1987 geboren. Mit vier Jahren fing der älteste von drei Brüdern mit dem Tennisspiel an und zeigte früh sein außerordentliches Talent. Obwohl seine Eltern nur wenig Geld zur Verfügung hatten, investierten sie in seine Ausbildung. Für die Familie bedeutete dies viel Verzicht, doch die Entbehrungen zahlten sich aus: Novak Djokovic wurde zu einem der besten Tennisspieler der Welt.

Novak Djokovic: Karriere eines Ausnahme-Spielers

Bereits mit zwölf Jahren verließ Novak Djokovic Belgrad, um die Tennis Academy von Tennistrainer Nikola Pilić in München zu besuchen. 2003 trat er sein erstes Spiel als Profi an und begann, die Weltrangliste hinaufzuklettern. Bereits 2006 – noch keine 20 Jahre alt – rangierte er auf Platz 16. 2007 schaffte es Djokovic in das Achtelfinale der Australian Open, unterlag jedoch dem damaligen Weltranglisten-Ersten Roger Federer, der so etwas wie sein größter Rivale werden sollte.

Die Niederlage verwandelte er am 12. August des gleichen Jahres in seinen bisher größten Triumph, als er bei den Kanada Masters in Montreal mit Andy Roddick, Rafael Nadal und Roger Federer die drei ersten Spieler der Weltrangliste innerhalb eines Turniers besiegte. Danach stieg er selbst in der ATP-Liste auf, erreichte 2010 den zweiten und 2011 erstmals den Spitzenplatz. In den folgenden Jahren jagten sich Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic den Titel immer wieder gegenseitig ab.

Novak Djokovic Geboren 22. Mai 1987, Belgrad, Serbien Größe 1,88 m Ehepartnerin Jelena Djokovic (verh. 2014) Kinder Tara Djokovic, Stefan Djokovic

Novak Djokovic: Seine größten Erfolge

In der Liste der Erfolge reiht sich bei Novak Djokovic ein Superlativ an den anderen. So ist er der Tennisspieler, der mit neun Siegen weltweit am häufigsten die Australian Open gewonnen hat: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 und 2021. Zweitplatzierte sind mit je sechs Titeln Dauerkonkurrent Roger Federer sowie Roy Emerson. Djokovic hat mit über 154 Millionen US-Dollar das meiste Preisgeld aller Tennisspieler gewonnen.

Insgesamt kann Novak Djokovic bisher 86 gewonnene Titel vorweisen. Die wichtigsten sind:

Grand Slam: 20

Wimbledon: 6

Australian Open: 9

US Open: 3

French Open: 2

2016 war dabei eines der größten Erfolgsjahre für Novak Djokovic, denn hier gewann er alle vier Grand-Slam-Turniere nacheinander. 2021 stellte er einen weiteren Rekord auf: Der serbische Tennisspieler stand seit dem 3. Februar 2020 mehr als zwei Jahre ununterbrochen an der Spitze der Weltrangliste. Damit hat er die Bestzeit von Roger Federer überboten. Am 28. Februar 2022 wurde Djokovic vom Russen Daniil Medwedew abgelöst, holte sich die Spitzenposition nach nur drei Wochen aber wieder zurück.

Novak Djokovic: Corona-Skandal in Australien

Djokovic verpasste im Januar 2022 die Australian Open und konnte seinen Titel nicht verteidigen. Dem besten Tennisspieler der Welt wurde wegen eines fehlenden Corona-Impfnachweises die Einreise nach Australien verweigert. Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Serbe hatte an den Australian Open in Melbourne teilnehmen wollen, obwohl die Einreise nach Australien nur vollständig geimpften Ausländern erlaubt ist.

Djokovic berief sich auf eine medizinische Ausnahmegenehmigung, die von den australischen Behörden jedoch nicht anerkannt wurde. Nach einem Rechtsstreit wurde sein Visum endgültig annulliert und er musste ausreisen. Die Australian Open gewann schließlich der Spanier Rafael Nadal, der mit seinem 21. Grand-Slam-Sieg zum alleinigen Rekord-Champion aufstieg.

Djokovic will sich auch in Zukunft nicht Impfen lassen und würde sogar auf weitere Turniere verzichten. Djokovic betonte in einem BBC-Interview, dass er kein Impfgegner sei und auch nicht mit dieser Bewegung in Verbindung gebracht werden wolle. „Ich war nie gegen Impfungen“, sagte der Serbe, der nach eigenen Angaben als Kind geimpft worden ist. Beim Impfen solle aber jeder Mensch das Recht auf eine freie Entscheidung haben. Der Grundsatz, selbst über seinen Körper entscheiden zu können, sei ihm „wichtiger als jeder Titel oder alles andere“, sagte Djokovic, schloss aber nicht völlig aus, sich doch noch gegen Corona impfen zu lassen.

Novak Djokovic: Seine Trainer

Zu Beginn seiner Profikarriere 2007 wurde Novak Djokovic von dem Slowaken Marián Vajda trainiert, der vor wichtigen Turnieren vom australischen Ex-Tennisprofi Mark Woodforde unterstützt wurde. Von 2013 bis zum Dezember 2016 war zudem der deutsche Wimbledon-Star Boris Becker sein Trainer, mit dem er zahlreiche Turnier-Erfolge erreichen konnte. Auch 2017 setzte Novak Djokovic auf einen erfolgreichen Ex-Profi als Trainer und verpflichtete Andre Agassi gemeinsam mit dem Tschechen Radek Štěpánek. Als der Erfolg jedoch ausblieb und er bei den Australian Open 2018 bereits im Achtelfinale ausschied, trennte er sich von dem Duo und arbeitete wieder mit seinem langjährigen Coach Marián Vajda zusammen, mit dem er zur Weltranglistenspitze zurückkehrte. Seit Ende Juni 2019 ergänzte der frühere Wimbledon-Sieger Goran Ivanisevic das Trainerteam.

Novak Djokovic: Bisherige Bilanz eines erfolgreichen Lebens

Während er beruflich an der Spitze steht, läuft auch das private Leben von Novak Djokovic reibungslos. Am 10. Juli 2014 heiratete der Tennis-Star Jelena Ristić, mit der er bereits seit 2005, also seit seiner Teenagerzeit, zusammen ist. Gemeinsam haben sie einen Sohn (geboren 2014) und seit 2017 eine Tochter. Das Paar, das über ein geschätztes Vermögen von 180 Millionen Euro verfügt, lebt mit seiner Familie in Marbella, Spanien.