Ohne Touchdown: Bears gewinnen NFL-Duell mit Vikings

Die Chicago Bears gewinnen das NFL-Duell mit den Minnesota Vikings. © Bruce Kluckhohn/AP/dpa

Ein Heimsieg gegen die Chicago Bears war Pflicht für die Minnesota Vikings im Kampf um die Playoff-Tickets der NFL. Obwohl die Abwehr keinen Touchdown zulässt, reicht es aber nicht.

Minneapolis - Ohne eigenen Touchdown haben die Chicago Bears ihr NFL-Spiel bei den Minnesota Vikings gewonnen. Beim 12:10 erzielten die Gäste alle Punkte durch Field Goals und verbuchten den erst vierten Saisonsieg im zwölften Spiel.

Die Vikings trifft die Niederlage im Divisions-Duell besonders hart. Die Mannschaft, bei der Quarterback Kirk Cousins wegen einer gerissenen Achillessehne nicht mehr in dieser Saison spielen kann und durch Joshua Dobbs ersetzt wird, hat nun sechs Siege und sechs Niederlagen und bekommt im Kampf um die Playoff-Tickets von hinten Druck durch die Green Bay Packers.

Detroit Lions weiter an der Spitze

Beide Mannschaften erlaubten sich in einer offensiv schwachen Begegnung insgesamt sechs Ballverluste. Zwei Mal verlor Bears-Quarterback Justin Fields den Football. „Meine Mitspieler und Trainer haben mir den Rücken gestärkt“, berichtete er bei ESPN. „Ich habe okay gespielt. Es gibt immer Potenzial, sich zu verbessern und die beiden Fumbles sind nicht gut, aber es war okay.“ Der Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown erledigte viel Arbeit für die Bears als Blocker, bekam von Fields aber keinen Ball zugeworfen.

In der NFC North stehen die Detroit Lions mit seinem Bruder Amon-Ra St. Brown weiter an der Spitze. Die Vikings sind Zweiter, haben aber nun eine Woche spielfrei. Mit einem Sieg am kommenden Wochenende können die Packers deswegen gleichziehen. Chicago steht mit nun vier Siegen und acht Niederlagen auf dem letzten Platz. Nur als Divisions-Sieger ist die Playoff-Teilnahme sicher. dpa