„Okay Jungs, Plan C. Jeder springt über den Tiger“: Kurioser Funk-Spruch bei Tour de France

Tour de France, Amorebieta-Etxano - Bayonne (187,40 km), 3. Etappe: Adam Yates (M) aus Großbritannien im Gelben Trikot des Gesamtführenden und Tadej Pogacar (3.v.l) aus Slowenien im Weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers in Aktion. © Daniel Cole/dpa

Ein kurioser Funkspruch sorgt bei der Tour de France für Verwirrung - und einige Lacher. Was haben die „Tiger“ und „Krokodile“ zu bedeuten?

Moulins – Das Team des zweimaligen Champions Tadej Pogacar hat bei der Tour de France mit einem Funkspruch für Diskussionen gesorgt. „Okay Jungs, Plan C. Wir springen den Tiger. Wenn die Krokodile schwimmen müssen, springt ihr“, funkte ein sportlicher Leiter am Mittwoch auf der elften Etappe.

Kurioser Funkspruch bei Tour de France nur ein Scherz?

Was die Anweisung zu bedeuten hatte, blieb zunächst unklar. Im Renngeschehen tat sich auf dem Weg zum Etappenziel in Moulins unmittelbar nichts. Möglich, dass sich das UAE-Team einen Scherz erlaubte. So deuten es auch viele Nutzer auf Twitter. Einige begründen dies auch damit, dass in der entsprechenden Etappe zur Zeit des Funkspruchs keine großen taktischen Anweisungen nötig gewesen seien.

Dass in diesem Jahr bei der Tour die Funksprüche ähnlich wie in der Formel 1 während des Rennens übertragen werden, ist eine Neuerung. Die Kommunikation geht nicht live auf den Sender, sondern wird aus einem Team von Offiziellen abgenommen. Jedes Team erhält dafür eine Entschädigung von 5000 Euro. Das hatte bereits für Diskussionen gesorgt, weil einige Teamchefs den Betrag für deutlich zu niedrig hielten. Fünf Teams, FDJ, Cofidis, Movistar, Jayco und Alpecin verzichteten auf das Projekt, wollen keine möglicherweise sensiblen Informationen teilen. (dpa)