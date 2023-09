Weltmeister des FC Bayern feiern auf Oktoberfest – und grölen berühmten Wiesn-Hit

Von: Christoph Klaucke

Deutschland ist Weltmeister im Basketball. Drei Spieler des FC Bayern feiern auf dem Oktoberfest und grölen einen berühmten Wiesn-Hit.

München – Das Oktoberfest läuft, das Bier fließt in Strömen und die Besucher singen auf den Bänken. Mittendrin sind drei Weltmeister. Die Basketballer des FC Bayern sind nach ihrer erfolgreichen Gold-Mission zurück in Deutschland und feiern den WM-Titel auf der Wiesn – ein berühmter Kultsong darf dabei nicht fehlen.

FC Bayern Basketball Gegründet: 1946 Halle: BMW Park Präsident: Herbert Hainer Größte Erfolge: 3x Deutscher Meister, 3x Pokalsieger

Bayerns Basketball-Weltmeister besuchen das Oktoberfest

Deutschland ist Weltmeister – im Basketball. Während der DFB die Entlassung von Hansi Flick bekannt gab, triumphierte das DBB-Team fast zeitgleich bei der Basketball-WM auf den Philippinen. Die deutsche Nationalmannschaft, angeführt von Kapitän Dennis Schröder, besiegte im Finale Serbien mit 83:77.

Es war der größte Erfolg der deutschen Basketball-Geschichte. Bislang galt der EM-Titel von 1993 als das höchste der Gefühle. Der Titel wurde im Anschluss gebührend gefeiert. Für drei Weltmeister des FC Bayern ging die Titel-Party nun auf dem Oktoberfest im Paulaner-Zelt weiter. Andreas Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey heizten der Menge ein.

FC Bayerns frisch gebackene Weltmeister feiern auf dem Oktoberfest. © FC Bayern Basketball/Twitter

Weltmeister des FC Bayern feiern auf Oktoberfest: WM-Helden grölen berühmten Wiesn-Hit

Während die Fußballer des FC Bayern erst am kommenden Sonntag nach dem Bochum-Spiel auf der Wiesn aufschlagen, haben die Basketballer ihren Besuch bereits am Dienstag hinter sich gebracht. Das Weltmeister-Trio grölte auf den Bänken ausgelassen den Hit „We are the Champions“ von Queen – WM-Held Obst tat sich dabei besonders hervor und animierte die vorbeilaufenden Wiesn-Gäste, die fleißig ihre Glückwünsche aussprachen.

Zu späterer Stunde kaperten Obst, Bonga und Giffey dann sogar die Musikbühne und sangen den berühmten Wiesn-Kultsong „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen. Die Laola-Welle durfte im Anschluss natürlich auch nicht fehlen. Zuvor statteten die Basketball-Weltmeister den Fußballern einen Besuch an der Säbener Straße ab.

Bayerns Weltmeister Obst, Bonga und Giffey beim Training an der Säbener Straße zu Gast

Bonga, Giffey und Obst hatten am Montag beim Training des Rekordmeisters zugeschaut – und am Ende juckte es sie doch in den Füßen. Das Trio zeigte, dass es nicht nur mit den Händen Talent hat. Isaac Bonga, dessen Bruder Tarsis beim TSV 1860 München spielt und der zu Hause beim WM-Titel mitgefiebert hat, hatte erst am Samstagabend im ZDF Sportstudio, umjubelt von den Nationalteamkollegen und Bundestrainer Gordon Herbert, zwei blitzsaubere Schüsse beim Torwandschießen versenkt. Diesmal zauberte Andi Obst Hackentricks auf das Grün an der Säbener Straße.

„Ich finde es toll, dass unsere drei Basketball-Weltmeister hier an die Säbener Straße gekommen sind, um sich mit den Fußballern zu treffen“, sagte Präsident Herbert Hainer, „dieser WM-Sieg ist ein Riesenerfolg für den deutschen Basketball und den deutschen Sport insgesamt: Ein deutlicher Beweis, was man mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Teamgeist erreichen kann. Der FC Bayern hatte mit drei Spielern die meisten Spieler im Team. Wir sind sehr stolz auf unser Weltmeister-Trio.“

Bayerns Weltmeister Obst, Bonga und Giffey treffen Kimmich, Müller & Co.

Nach der Trainingseinheit des FC Bayern kamen die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Thomas Müller und Manuel Neuer zum Gratulieren. Auch Trainer Thomas Tuchel sprach mit Obst, Bonga und Giffey.

„Es war sehr cool, hier zu sein, mit den Jungs, Herbert Hainer und Thomas Tuchel zu sprechen und Glückwünsche von ihnen zu bekommen“, meinte Obst. „Es ist schön, wieder in München zu sein. Man realisiert mehr und mehr, was man geschafft hat. Es macht einfach stolz und glücklich, was es auch für andere Menschen bedeutet und wie es in Deutschland angekommen ist.“

Bayern-Basketballer müssen am Morgen nach Wiesn-Besuch zum Training

Am nächsten Morgen nach dem Wiesn-Ausflug war für die feierwütigen Basketballer übrigens wieder Training angesagt. Die Saison 2023/2024 beginnt für den Pokalsieger am Freitag, 29. September (20 Uhr), mit dem großen BBL-Auftakt auf Glassfloor-Court gegen den MBC. Die WM wurde bis auf das Finale nicht im Free-TV gezeigt, deshalb schießt Basketball-Fan und Bayern-Patron Uli Hoeneß gegen ARD und ZDF. (ck)