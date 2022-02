Münchnerin Dürr nach Super-Saison heiß auf Slalom-Medaille – „Mich bremst niemand aus“

Von: Thomas Jensen

Teilen

Lena Dürr will auch in Peking Grund zum Jubeln haben. © Giovanni Maria Pizzato/dpa

In Peking will sich Slalomspezialistin Lena Dürr den Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen. Im Interview spricht sie über Konkurrentinnen und ihre neue Stärke.

Peking – Vor der Saison hätten die wenigsten damit gerechnet, doch Lena Dürr (30) zählt bei den Olympischen Winterspielen in Peking zu den größten Medaillenhoffnungen. Unsere Zeitung hat mit der Skiläuferin vor dem Slalom am Mittwochmorgen (9. Februar) über ihre Ambitionen gesprochen.

Drei dritte Plätze – waren Ihre Ziele vor der Saison auch so hoch?

Lena Dürr: Ich bin nicht so ein Platzierungstyp. Ich will schauen, dass ich gut Ski fahre und dass ich meine sieben Sachen beieinander habe. Die letzten Jahre bin ich leider immer unter meinem Niveau gefahren und habe mich nicht so präsentiert, wie ich es gekonnt hätte.

Gibt es einen Hauptgrund, warum es Klick gemacht hat?

Dürr (überlegt): Mhh, eigentlich nicht. Es ist ja ein ständiger Prozess, man hört nie auf zu arbeiten. Im Konditionstraining im Sommer habe ich ein bisschen was umgestellt. Einen neuen Service-Mann habe ich, mit dem es richtig Spaß macht und mit dem ich richtig gut zusammenarbeite und das Material passt auch super.

Aber fühlt es sich am Start jetzt anders an?

Dürr: Ich wüsste nicht, dass ich die letzten Jahre so viel Lust und Freude hatte, die Pisten herunterzufahren. Diese Freiheit und Gewissheit zu haben, zu wissen, was zu tun ist, das hat die letzten Jahre gefehlt.

Lena Dürr: Kader-Rauswurf brachte die Wende zum Erfolg – „Habe viel gelernt“

In der Saison 19/20 sind Sie aus dem Kader geflogen. Hat das eine Rolle gespielt in der Entwicklung?

Dürr: Davon zehre ich immer noch, in dieser Zeit habe ich viel gelernt. Es war zwar zum damaligen Zeitpunkt sehr unverständlich für mich, wie das abgelaufen ist, aber im Nachhinein habe ich in diesen Monaten im Sommer 2019 wichtige Leute für mich kennengelernt und wichtige Dinge herausgefunden. Ich habe meine Skier selbst herrichten müssen und da beschäftigst du dich noch mal anders mit dem Material.

War die Entscheidung, trotzdem weiterzumachen, leicht?

Dürr: Ja, das war mir von Anfang an klar. Von anderen Leuten lasse ich mich nicht so leicht ausbremsen. Für mich war es eher ein „jetzt erst recht“. Jetzt ist es umso schöner zu zeigen: Hey, das war wohl zu Unrecht.

Mit welcher Einstellung starten Sie nach Ihren jüngsten Erfolgen in Peking?

Dürr: Ich fahre einfach entspannter hin. Ich habe noch mehr Lust zu starten als damals in Pyeongchang, weil einfach meine Ausgangslage eine bessere ist. Ich sehe das jetzt nicht als Druck oder Stress, irgendwas jetzt noch mal zeigen zu müssen, sondern es geht darum, das zeigen zu dürfen, was ich kann.

Lena Dürr:

Wird es was bringen, dass Sie die Erfahrung Olympia vor vier Jahren schon einmal gemacht haben?

Dürr: Ja, ich glaube schon. Ich weiß, was da drum herum passiert und dass alle Abläufe ein bisschen komplizierter sind. Auch wenn es jetzt mit Corona natürlich sehr streng ist, aber das sind wir ja von den Weltcups schon auch gewohnt.

Geht es vor allem darum, den Stress auszublenden?

Dürr: Ich weiß gar nicht, ob es Stress ist, aber es ist eben definitiv nicht dieses klassische Olympia-Feeling, das man kennt oder sich wünschen würde, um andere Sportarten anzuschauen oder irgendwas von Land und Leuten zu sehen. Am Schluss sind wir da, um bestmöglich diesen Hang herunterzufahren.

Zu den Medaillen: Gold und Silber scheinen vergeben, an Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova. Doch trotz der Dominanz – haben Sie das Gefühl, dass das Feld insgesamt enger zusammen ist?

Dürr: Ja auf jeden Fall. Wir sind zeitlich schon näher herangerückt. Deswegen schauen wir mal, es wird interessant. Trotzdem, was bewundernswert ist: Egal bei welchen Bedingungen, die beiden rufen konstant immer ihre Leistungen ab und deswegen sind sie so eine Bank und wahrscheinlich schwer zu knacken.

Interview: Thomas Jensen