Olympia 2022: Zeitplan der Winterspiele in Peking – wann finden welche Wettkämpfe statt?

Das Maskottchen der Olympischen Winterspiele 2022 und das Maskottchen der Winterparalympics 2022 (l.) © Song Jiaru/Sipa Asia /dpa

Insgesamt 109 Wettkämpfe in sieben Sportarten und 15 Disziplinen finden bei den Olympischen Winterspielen in China statt. Wann läuft welcher Wettkampf? Der Zeitplan.

Peking – Rund drei Wochen dreht sich in der chinesischen Hauptstadt alles um den Wintersport. Ein voller Wettkampfkalender prägt die Olympischen Winterspiele 2022.

Olympische Winterspiele 2022: Eröffnungs- und Schlussfeier

Der Termin für die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022 ist der 4. Februar 2022. Zwei Tage zuvor finden bereits die ersten Wettbewerbe statt. Aufgrund der Zeitverschiebung von sieben Stunden ist die Feier hierzulande gegen 12 Uhr mittags im TV zu verfolgen. Die Schlussfeier ist für den 20. Februar 2022 vorgesehen.

Olympische Winterspiele 2022: Zeitplan der ersten Woche

Welche Sportart und welche Disziplin steht an welchem Tag an? Die folgende Übersicht zeigt alle Daten sowie den Zeitplan für die erste Woche des Wettkampfkalenders (in mitteleuropäischer Winterzeit).

Mittwoch, 2. Februar

01:05 Uhr: Curling Mixed Doubles Vorrunde

Donnerstag, 3. Februar

02:05 Uhr: Curling Mixed Doubles Vorrunde

05:10 Uhr: Eishockey Frauen Vorrunde

11:00 Uhr: Freestyle-Skiing

Freitag, 4. Februar

02:05 Uhr: Curling Mixed Double Vorrunde

05:10 Uhr: Eishockey Frauen Vorrunde

03:00 Uhr: Eiskunstlauf Team-Event

Samstag, 5. Februar

02:05 Uhr: Curling Mixed Double Vorrunde

05:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde

06:15 Uhr: Skispringen Männer

08:45 Uhr: Skilanglauf Frauen, Finale

09:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen 3.000 m, Finale

10:00 Uhr: Biathlon Mixed-Staffel Finale

12:10 Uhr: Rennrodeln Einsitzer Männer Lauf 1 und 2

12:35 Uhr: Skispringen Frauen, Finale

12:30 Uhr: Ski Freestyle Männer, Finale

13:20 Uhr: Shorttrack, Mixed Team, Finale

Sonntag, 6. Februar

02:05 Uhr: Curling Mixed Doubles Vorrunde

02:30 Uhr: Snowboard Slopestyle Frauen, Finale

02:30 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Event

04:00 Uhr: Ski Alpin Abfahrt Männer, Finale

08:00 Uhr: Skilanglauf Männer, Finale

09:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 5.000 m Männer

09:40 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde

12:00 Uhr: Skispringen Männer, Finale

12:30 Uhr: Rodeln, Einsitzer Männer, Finale

12:30 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Finale

Montag, 7. Februar

10:00 Uhr: Biathlon Frauen, Vorrunde

02:05 Uhr: Curling Mixed Doubles, Vorrunde

05:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde

02:20 Uhr: Eiskunstlauf Team-Event, Finale

09:30 Uhr: Eisschnelllauf 1.500 m Frauen, Finale

12:50 Uhr: Rodeln Einsitzer Frauen, Lauf 1 und 2

12:30 Uhr: Shorttrack Frauen 500 m, Finale

12:50 Uhr: Shorttrack Männer 1.000 m, Finale

02:30 Uhr: Ski Freestyle

12:45 Uhr: Skispringen Mixed Team, Finale

05:00 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle, Finale

Dienstag, 8. Februar

09:30 Uhr: Biathlon, Einzel Männer

13:05 Uhr: Curling Mixed, Finale

05:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde

02:20 Uhr: Eiskunstlauf Männer

11:30 Uhr: Eisschnelllauf Männer 1.500 m, Finale

12:50 Uhr: Rodeln, Einsitzer Frauen, Lauf 3 & 4

04:00 Ski Alpin, Super G Männer, Finale

03:00 Uhr: Ski Freestyle, Big Air Frauen, Finale

09:00 Uhr: Skilanglauf, Finale

07:30 Uhr Snowboard, Finale

Olympische Winterspiele 2022: Wettbewerbskalender für die 2. und 3. Woche

Mittwoch, 9. Februar

Curling, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Nordische Kombination, Einzel Normalschanze

Rodeln, Doppelsitzer, Lauf 1 & 2

Shorttrack 1.500 m Männer, Finale

Ski Alpin, Frauen

Ski Freestyle, Männer, Finale

Snowboard Cross Frauen, Finale

Snowboard Halfpipe, Qualifikation

Donnerstag, 10. Februar

Curling, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eiskunstlauf Männer, Kür

Eisschnelllauf, 5.000 m Frauen, Finale

Rodeln, Team-Staffel

Ski Alpin, Kombination Männer

Ski Freestyle, Mixed-Team

Skeleton Männer, Lauf 1 & 2

Skilanglauf, 10 km Frauen

Snowboard Cross Männer, Finale

Snowboard Halfpipe Frauen, Finale

Freitag,11. Februar

Biathlon, Sprint Frauen

Curling Mixed Double, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Viertelfinale

Eisschnelllauf 1.000 m Männer, Finale

Shorttrack Männer, Finale

Shorttrack 1.000 m Frauen

Skeleton Frauen, Lauf 1 & 2 und

Skeleton Männer, Lauf 3 & 4

Ski Alpin, Frauen

Skilanglauf 15 km, Männer

Snowboard Halfpipe Männer, Finale

Samstag, 12. Februar

Biathlon Sprint Männer

Curling Mixed Double, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Viertelfinale

Eiskunstlauf, Eistanz

Eisschnelllauf Team Frauen, Finale

Skeleton Männer, Lauf 3 & 4

Skilanglauf Frauen Staffel

Skispringen, Männer

Snowboard, Mixed-Team Cross

Sonntag, 13. Februar

Biathlon, Verfolgung Frauen und Männer

Bob, Monobob Frauen Lauf 1 & 2

Curling Mixed Double, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eisschnelllauf 500 m Frauen Finale,

Shorttrack 500 m Männer, Finale

Shorttrack 3.000 m Frauen, Staffel

Ski Alpin, Riesenslalom Männer

Ski Freestyle, Qualifikation Frauen

Skilanglauf, Staffel Männer

Montag, 14. Februar

Bob, Monobob Frauen Lauf 3 & 4

Bob, Zweier Männer Lauf 1 & 2

Curling Mixed Double, Gruppenphase

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Halbfinale

Eiskunstlauf, Eistanz Kür

Ski Freestyle Frauen, Finale

Ski Freestyle Männer, Qualifikation

Ski Freestyle Frauen Finale

Skispringen Männer Team

Snowboard, Big Air Qualifikationen

Dienstag, 15. Februar

Biathlon, Staffel Männer

Bob, Zweier Männer, Lauf 3 & 4

Curling Mixed Double, Gruppenphase

Eishockey Männer, Playoffs

Eiskunstlauf, Frauen Kurzprogramm

Eisschnelllauf, Finale Teamverfolgung

Nordische Kombination, Einzel Großschanze

Ski Alpin, Abfahrt Frauen

Ski Freestyle Männer, Finale

Ski Freestyle Männer, Qualifikation

Snowboard Big Air, Finale

Mittwoch, 16. Februar

Biathlon, Staffel Frauen

Curling Mixed Double, Gruppenphase

Eishockey Männer, Viertelfinale

Eishockey Frauen, Bronze-Match

Shorttrack Frauen 1.500 m, Finale

Shorttrack Männer 5.000 m, Staffel

Ski Alpin, Slalom Männer

Ski Freestyle, Männer, Finale

Skilanglauf Teamsprint, Finale

Donnerstag, 17. Februar

Curling, Gruppenphase

Curling Halbfinale Männer

Eishockey Männer, Viertelfinale

Eishockey Frauen, Finale

Eiskunstlauf Frauen, Kür

Eisschnelllauf, Frauen 1.000 m

Nordische Kombination, Team

Ski Alpin Frauen, Kombination

Ski Freestyle Frauen, Finale Cross

Ski Freestyle Halfpipe, Qualifikation

Freitag, 18. Februar

Biathlon, Massenstart Männer

Bob, Zweier Frauen, Lauf 1 & 2

Curling Frauen, Halbfinale

Curling Männer, Bronze-Match

Eishockey, Halbfinals Männer

Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

Eisschnelllauf Männer 10.000 m

Ski Freestyle Männer, Finale

Ski Freestyle Halfpipe Frauen, Finale

Samstag, 19. Februar

Biathlon, Massenstart Frauen

Bob Vierer, Lauf 1 & 2

Bob Zweier Frauen, Lauf 3 & 4

Curling Männer, Finale

Curling Frauen, Bronze-Match

Eishockey Männer, Bronze-Match

Eiskunstlauf, Paare Kür

Eisschnelllauf, Massenstarts

Ski Alpin, Team Event

Ski Freestyle, Halfpipe Männer, Finale

Skilanglauf Männer, 50 km Massenstart

Sonntag, 20. Februar

Bob, Vierer, Lauf 3 & 4

Curling Frauen, Finale

Eishockey Männer, Finale

Eiskunstlauf, Gala-Schaulaufen

Skilanglauf Frauen, 30 km Massenstart

Am 20. Februar 2022 findet darüber hinaus die Schlussfeier der Olympischen Winterspiele 2022 statt.