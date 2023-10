Sportarten, Tickets und Übertragungsrechte – alle Infos zu Olympia 2024 in Paris

Von: Korbinian Kothny, Lina Krull

Vom 26. Juli bis 11. August 2024 gastieren die Olympischen Sommerspiele erneut in Paris. Hier erhalten Sie alle Informationen zum Sportevent.

Paris – Die Planungen für das weltweit größte Sportereignis sind bereits in vollem Gange: Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden im Herzen Europas, in der französischen Hauptstadt Paris, ausgetragen. Neben der Einführung einer neuen Disziplin unterscheidet sich auch das Konzept der 33. Auflage der Spiele von den vorherigen Veranstaltungen. Hier finden Sie Details zum Ablaufplan, den Eintrittskarten und der Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Olympische Sommerspiele 2024 Gastgeber: Paris/Frankreich Zeitraum: 26. Juli bis 11. August 2024 Teilnehmer: bis zu 10.500 Sportlerinnen und Sportler

Olympische Spiele 2024 in Paris: Eröffnungszeremonie mit Bootsparade

Am 26. Juli 2024 wird in Paris das olympische Feuer im Rahmen der Eröffnungszeremonie entfacht. Paris hat sich für die Feier ein einzigartiges Konzept einfallen lassen: Im Gegensatz zu früheren Veranstaltungen findet die Eröffnungszeremonie nicht im Stadion, sondern auf der Seine, die durch das Zentrum von Paris fließt, statt. Über 500.000 Zuschauer werden erwartet, um den offiziellen Start der Spiele zu erleben. Die Athleten stehen jedoch im Mittelpunkt der Zeremonie.

Mit über 160 Booten werden die Athleten vom Olympischen Dorf zu den Wahrzeichen der Stadt transportiert - ein Novum in der Geschichte der Spiele. Die Wettkämpfe beginnen jedoch bereits zwei Tage vor der Eröffnungszeremonie mit den Sportarten Handball, 7er-Rugby und Fußball. Die restlichen Disziplinen folgen in den nachfolgenden Tagen. Eine davon ist neu im Wettbewerbsprogramm.

Die olympischen Ringe vor dem Rathaus kündigen die Olympischen Spiele in der französischen Metropole schon an. © IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Olympia in Paris: Diese Sportarten sind vertreten

32 Sportarten und 48 Disziplinen werden im nächsten Jahr vertreten sein. Neben den 2021 in Tokio neu eingeführten Sportarten Sportklettern, Skateboard und Surfen können sich alle Hip-Hop-Fans freuen: Breaking ist zum ersten Mal Teil der Olympischen Spiele. Diese Tanzform entstand in den frühen 1970er-Jahren in den USA und ist heute weltweit verbreitet und beliebt.

Selbstverständlich sind auch die traditionellen olympischen Sportarten vertreten. Ob Leichtathletik, Fußball, Rudern, Schwimmen oder Triathlon – für fast jeden Sportbegeisterten ist etwas dabei. Und das nicht nur in Paris. Die Reiter werden im UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Versailles um die begehrten Medaillen kämpfen. Die Surfer werden sogar noch weiter weg sein: In der französischen Kolonie Tahiti (etwa 15.700 Kilometer Luftlinie von Paris entfernt) werden sie die besten Wellen suchen. Wer die Olympischen Spiele live vor Ort erleben möchte, kann sich die letzten verfügbaren Tickets sichern.

Ticketverkauf für die Olympischen Spiele hat bereits begonnen – Restkarten verfügbar

Zunächst die schlechte Nachricht: Der Großteil der Tickets ist bereits vergriffen. Es gibt jedoch noch Möglichkeiten, die Wettkämpfe live zu erleben. In den Sportarten Fußball, Basketball, Rugby, Kanu, Handball und Golf sind noch Karten erhältlich.

Die Preise für Tickets beginnen in ausgewählten Sportarten bereits bei 24 Euro. Für spezielle Tickets, wie die für die Eröffnungszeremonie oder die Leichtathletik, müssen Sportfans jedoch tiefer in die Tasche greifen. Wer nicht nach Frankreich reisen möchte, kann die Wettbewerbe bequem von zu Hause aus im Fernsehen verfolgen.

Wo werden die Olympischen Spiele übertragen?

Sowohl der Rechteinhaber Discovery (Eurosport) als auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Olympischen Spiele 2024 in Paris live im Free-TV übertragen. Ursprünglich waren ARD und ZDF bei der Vergabe der Rechte durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) leer ausgegangen, konnten sich jedoch im Nachhinein Sublizenzen sichern.

Das umfangreiche Angebot wird durch den Livestream von discovery+ ergänzt. Den Zuschauern stehen damit hunderte Stunden an Bewegtbildmaterial zur Verfügung, um die dritte Austragung von Olympia in Paris zu verfolgen. Insbesondere die Eröffnungszeremonie mit dem neuen Konzept wird sicherlich ein Highlight für viele Sportfans sein. Aber nicht nur an der Zeremonie wurde gearbeitet: Auch das gastronomische Angebot soll bei Olympia im nächsten Jahr besonders hervorstechen. (likr)

